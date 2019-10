Berlín zastropoval ceny bývania. Neporastú päť rokov

22.10.2019, 13:55 | ČTK

Berlínsky senát schválil strop nájmov pre 1,5 milióna bytov postavených pred rokom 2014. Nájomné sa v nich najbližších piatich rokov nezvýši. Zástupcovia z radov vládnucej koalície sociálnych demokratov, strany Ľavice a strany Zelených reagovali na prudký rast nákladov na bývanie v hlavnom meste Nemecka za uplynulých päť rokov.

Zmrazenie nájomného vstúpi do platnosti v roku 2020 so spätnou účinnosťou k 18. júnu 2019. Určujúcou hranicou je rok výstavby pred rokom 2014. Cenotvorba by mala odrážať rok 2013, ktorý je na bytovom trhu v Berlíne považovaný ešte za zdravý. Zohľadnený bude aj následný rast cien nájomného a vybavenia bytu.

Prijatý krok je v rámci Nemecka ojedinelý a je považovaný za kontroverzný. Kritizujú ho podnikatelia v stavebníctve, opozícia a tiež asociácia nemeckých miest DST. Realitný sektor sa obáva vplyvov na výstavbu a na investície do opráv. Naopak, združenie nájomníkov ho oslavuje ako historickú šancu, ktorá zaistí dostupné bývanie pre širšiu verejnosť.

Nemecká metropola sa po zjednotení Nemecka v roku 1990 stala obľúbeným miestom na život predovšetkým kvôli podpriemerným cenám bývania. Výrazný záujem o byty a prisťahovalectvo však viedli k tomu, že nájmy dramaticky vzrástli a bývanie sa stalo menej dostupným.