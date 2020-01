Bývalá dekanka IT školy sa tam už nevráti. Problémom je demokracia, tvrdí

28.01.2020, 16:41 | TASR

Bývalá dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity Mária Bieliková, ktorá pôsobila na Ústave informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT STU, sa už na fakultu nevráti. Uviedla to v utorok.

Ponuka, ktorú dostala k dohode, ktorá vznikla 14. januára, nebola podľa nej doteraz sfinalizovaná. „Dôvod prečo som ju neprijala je ten, že v súčasnej dobe som presvedčená, že na fakulte je problém s demokraciou,“ povedala M. Bieliková s tým, že tento problém je pre ňu zásadný.

Neprehliadnite Mária Bieliková: Firmy už z nedostatku ítečkárov panikária

Negatívne k tomu prispeli aj veľké a často predražené štátne zákazky v IT,...

Mária Bieliková: Firmy už z nedostatku ítečkárov panikária Chaos na IT škole pokračuje. Voľby vyhlásili za neplatné

Problém spôsobil jeden chýbajúci hlas

Pôvodne mala do zamestnaneckej časti Akademického senátu (AS) FIIT kandidovať aj M. Bieliková. Vedenie STU s ňou však ukončilo pracovný pomer 9. januára, následkom čoho vznikla petícia, ktorá vyzývala dekana FIIT Ivana Kotuliaka, aby okamžite jej výpoveď zrušil. Po dohode 14. januára M. Bieliková svoje miesto nestratila, no svoju kandidatúru do senátu stiahla.

Voľby do AS FIIT STU, ktoré sa uskutočnili 16. januára, boli vyhlásené za neplatné. „Dôvodom na neplatnosť je nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok, a počtu odovzdaných hlasovacích lístkov,“ uvádza sa v stanovisku zverejnenom na webe fakulty. M. Bieliková tvrdí, že výsledky volieb mali byť platné.

Ako ďalej doplnila, dôvodom vyhlásenia neplatnosti výsledkov volieb bol podľa nej nepomer ľudí podpísaných na prezenčnej listine s počtom ľudí, ktorí vo voľbách hlasovali. Podľa nej je funkčnosť akademického senátu dôležitá.

Bieliková: Pomery sa nezlepšili

M. Bieliková doplnila, že pomery na fakulte sa nezlepšili a aj preto odchádza. Pracovné ponuky má z Brna, Prahy, ale aj z českej akadémie vied. K svojej budúcnosti sa však vyjadriť zatiaľ nechcela, v najbližšom čase si chce oddýchnuť.

Za M. Bielikovou v období, kedy ju z FIIT STU prepustili, stála časť akademickej obce, ale aj študentov STU. Bývalá dekanka verí, že na fakulte zostalo dosť ľudí, aby zvládli ozdravný proces. „Možno aj toto moje vystúpenie pomôže, aby si všetci uvedomili, aký veľký problém to je. Verím, že len tak nezbalia kufre a neodídu,“ povedala. Zároveň si myslí, že výsledky prvého kola volieb, ktoré sa uskutočnili v januári, by mali byť vyhlásené za platné.

Mária BielikováZdroj: TASR

Vedenie FIIT v reakcii pre TASR uviedlo, že im je ľúto, že sa informáciu o rozhodnutí profesorky M. Bielikovej nevrátiť na FIIT STU dozvedajú z médií. „Deje sa to práve v čase, keď prebiehajú intenzívne rokovania na úrovni univerzitného senátu a rektora, ako aj na fakulte s cieľom, aby bolo zabezpečené jej ďalšie štandardné fungovanie a pokračovanie kvalitnej výučby a výskumu vrátane sfunkčnenia jej demokratickej samosprávy – senátu.“

Druhú ponuku nevyužila

Zo stanoviska fakulty vyplýva, že viacstranných rokovaní sa zúčastňoval aj mediátor - predseda Správnej rady STU Milan Vtáčnik, aktívny v procese upokojovania situácie je aj rektor STU Miroslav Fikar.

Zo stanoviska vyplýva, že na utorok bola opakovane pripravená dohoda na podpis M. Bielikovou, ktorá by umožnila jej návrat na fakultu, ako to bolo dohodnuté 14. januára. „Túto ponuku však do dnešného dňa nevyužila,“ dodáva sa v stanovisku fakulty.