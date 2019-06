Bielorusko ako strategický partner? Danko sa sekol v číslach

10.06.2019, 19:00 | Tomáš Zemko | © 2019 News and Media Holding

„Bielorusko má pre nás strategický partner v mnohých oblastiach.“ Toto vyhlásil v nedeľnej politickej relácii na TA3 predseda parlamentu Andrej Danko. Nechal sa tak počuť po tom, čo absolvoval návštevu v krajine, ktorej 25 rokov vládne Alexander Lukašenko a ktorá je považovaná za diktatúru. Predseda SNS presnejšie nešpecifikoval, v akých oblastiach je pre nás Bielorusko kľúčové, no čísla nenasvedčujú, že by išlo o „strategického partnera“.

Šéf národniarov považuje Bielorusko za krajinu s „obrovským potenciálom, nielen v oblasti drevnej hmoty, ale aj v oblasti pracovnej sily“. Ďalej vyhlásil, že „sme sa bavili o zvýšení obchodnej bilancie, pretože je tam množstvo našich spoločností“. Aká je však realita? TREND sa pozrel, aké sú ekonomické vzťahy medzi týmito dvoma krajinami.

Závislí od Ruska

V prvom rade treba povedať, že bieloruská ekonomika je životne previazaná s ruskou ekonomikou. V roku 2017 Bielorusko vyviezlo do Ruska až 44 percent svojho exportu. Drvivú väčšinu takisto dováža od svojho východného suseda, konkrétne až vyše 57 percent.

Druhý najväčší obchodný partner Bieloruska je Európska únia (EÚ) s podielom takmer 22 percent. Medzi najvýznamnejších obchodných partnerov Bieloruska patrí podľa dát slovenského ministerstva zahraničia Ukrajina (7,3 percenta), Čína (5 percent), Nemecko (4,5 percenta) a Veľká Británia (4,2 percenta).

K nám ide minimum

Štvrtinu vývozu Bieloruska tvorila v roku 2017 podľa Observatory of Economic Complexity (OEC) ropa a jej produkty. Osem percent tvorili hnojivá, takmer štyri percentá nákladné dodávky, menej traktory a syry. Po Rusku najviac režim A. Lukašenka vyváža na Ukrajinu (12 percent), do Veľkej Británie (8,5 percenta) a do Nemecka, Holandska a Poľska (takmer štyri percentá).

Koľko tovarov a služieb dováža „strategický partner“ na Slovensko? Za rok 2017 import do Slovenskej republiky predstavoval podľa rezortu zahraničia 72,1 milióna eur. To predstavovalo pokles už druhý rok po sebe. Slovensko pritom celkovo importovalo v tomto roku tovary a služby v hodnote 79 miliárd eur. To znamená, že dovoz z Bieloruska predstavoval iba 0,09

