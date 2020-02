Blaha musí zmazať statusy o firme Eset. Nariadil mu to súd

12.02.2020, 10:25 | TREND.sk

Poslanec za Smer Ľuboš Blaha musí zmazať svoje tvrdenia na Facebooku o firme Eset, v ktorých naznačoval, že má ovplyvňovať voľby.

Súd vydal neodkladné opatrenie voči Ľ. Blahovi vo veci tvrdení súvisiacich s údajným ovplyvňovaním volieb spoločnosťou Eset. Informuje o tom portál Webnoviny.

Poslanec Smeru je tak povinný zdržať sa akýchkoľvek klamlivých tvrdení súvisiacich s údajným ovplyvňovaním volieb spoločnosťou Eset, informuje agentúra SITA s tým, že musí aj zmazať svoje nepravdivé statusy týkajúce sa tejto témy.

„Neodkladné opatrenie je prvým súdnym rozhodnutím v spore s poslancom Ľubošom Blahom, v ktorom sa spoločnosť Eset súdnou cestou domáha ochrany svojej dobrej povesti. Žalobu na celý rad klamlivých tvrdení podala spoločnosť Eset začiatkom júla 2019,“ tvrdí hovorca Esetu Peter Blažečka.

Aktualizované o 11:30:

Ľ. Blaha v reakcii pre TASR tvrdí, že rozhodnutie súdu ešte nedostal, preto ho komentovať nechce. Dodal, že ak podľa súdu spoločnosť z niečoho obvinil a má to vo svojich statusoch, tieto slová vymaže. „Pokiaľ by náhodou súd mal pocit, že je tam tvrdenie, ktoré nesedí so skutočnosťou, tak, samozrejme, rád to dám preč a uvediem na pravú mieru,“ povedal.

Ľ. Blaha pripomenul, že jeho status bol reakciou na to, že sa ho ľudia pýtajú na obavy, či je antivírus firmy ESET inštalovaný v počítačoch Štatistického úradu SR, ktorý spracúva výsledky volieb. ESET podľa Ľ. Blahu financoval viacerých kandidátov v uplynulých voľbách.

Poslanec Smeru sa podľa svojich slov len chce na tieto obavy pýtať. Žalobu v tejto súvislosti podala spoločnosť ESET začiatkom júla 2019, v spore s poslancom sa spoločnosť domáha ochrany svojej dobrej povesti. Ľ. Blaha kandiduje vo voľbách do NR SR za stranu Smer-SD z 11. miesta kandidátky.