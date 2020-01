Blízky východ bude obchádzkou. Aerolinky rušia lety do oblasti

08.01.2020, 13:45 | TASR

Letecké spoločnosti v dôsledku eskalujúceho napätia medzi Iránom a USA lety dočasne pozastavujú lety v oblasti Blízkeho východu. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.

Po nočných raketových útokoch Iránu na dve koaličné základne v Iraku preventívne pozastavili všetky lety v oblasti francúzske aerolínie Air France.

„Ako preventívne opatrenie a v súvislosti so správami o prebiehajúcich leteckých útokoch sa spoločnosť Air France rozhodla až do odvolania pozastaviť všetky lety cez iránsky a iracký vzdušný priestor,“ povedal pre AFP hovorca Air France.

Iránske revolučné gardy vypálili v stredu v skorých ranných hodinách rakety na dve základne v provinciách Anbár a Arbíl, kde sa nachádzajú príslušníci amerických a spojeneckých ozbrojených síl. Boli odvetou za minulotýždňové zabitie iránskeho generála americkou armádou.

Krátko po útokoch vydal americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) nariadenie, ktorým zakázal všetkým dopravcom registrovaným v USA prelety ponad Irak, Irán a Perzský záliv. Ako pripomenula agentúra AFP, tento letecký koridor je dôležitým pre spojenie medzi Európou a Áziou, lety sa však dajú presmerovať.

Podobné rozhodnutie podľa agentúry Interfax vydala aj ruská Federálna agentúra leteckej dopravy (Rosaviacija). Ruským spoločnostiam odporúča nelietať nad Iránom, Irakom a Perzským a Ománskym zálivom.

Holandská letecká spoločnosť KLM pre AFP uviedla: „Až do ďalšieho oznámenia KLM nelieta cez iránsky ani iracký vzdušný priestor. Všetky lety do destinácií v juhovýchodnej Ázii a ďalších destinácií na Blízkom východe sa budú uskutočňovať alternatívnymi trasami.“

Nemecká Lufthansa zrušila denný let do iránskej metropoly Teherán, okrem toho taktiež až do odvolania pozastavila prelety cez iránsky a iracký vzdušný priestor. Nevypraví ani linku do irackého Arbílu, ktorá premáva dvakrát týždenne.

Lietadlo leteckej spoločnosti QantasZdroj: Getty Images

Pauzujú aj nízkonákladovky

Nízkonákladová letecká spoločnosť Flydubai, ktorej majiteľom sú aerolínie Spojených arabských emirátov (SAE) Emirates Airline, zrušila lety do Bagdadu; ako dôvod uviedla „prevádzkové dôvody“. Linka austrálskych aerolínii Qantas z Londýna do Perthu bude presmerovaná.

Lety od oblasti iránskeho vzdušného priestoru odklonili aj letecké Singapore Airlines a Malaysia Airlines. Spoločnosť Vietnam Airlines uviedla, že podnikne „primerané úpravy“ trás, aby sa vyhla potenciálne nestabilným oblastiam, hoci jej pravidelné lety do Európy Irán a Irak nekrižujú.

Japonské aerolínie ANA a JAL a spoločnosť Cathay Pacific so sídlom v Hongkongu uviedli, že ich trasy cez oblasť, kde eskalovalo napätie, nevedú.