BMW prepustí tisícky ľudí, oznámiť to má čoskoro

19.09.2019, 18:16 | TASR

Automobilka BMW plánuje zrušiť v Nemecku až šesť tisíc pracovných miest. Cieľom je znižovanie nákladov. Uviedol to vo štvrtok nemecký časopis Manager Magazin.

Podľa časopisu, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters, firma plánuje zrušiť od päť tisíc do šesť tisíc pracovných pozícií, z toho väčšinu v centrále v Mníchove. Informácie o rušení miest, ktoré sa má uskutočniť do roku 2022, by mali zverejniť v decembri.

Neprehliadnite „Zákazníci sedmičky a osmičky Gran Coupe sú rozdielni,“ hovorí Uwe Greiner z BMW

Porozprávali sme sa s produktovým manažérom BMW 8 Gran Coupe

„Zákazníci sedmičky a osmičky Gran Coupe sú rozdielni,“ hovorí Uwe Greiner z BMW BMW predstavilo elektrický model Mini

Automobilová značka Mini, ktorá patrí do skupiny BMW, oznámila sériovú výrobu...

V auguste sa novým generálnym riaditeľom automobilky stal Oliver Zipse, pôvodne zodpovedný za oblasť výroby. Nahradil Haralda Krügera, ktorý v júli oznámil svoj odchod z funkcie. Urobil tak v dôsledku rastúcich problémov automobilky, ktorá začala zaostávať v predaji prémiových áut aj v oblasti elektromobility.

Pôvodne sa ako o novom šéfovi uvažovalo aj o Klausovi Fröhlichovi, ktorý má na starosti oblasť rozvoja. Ten by mal podľa Manager Magazin opustiť automobilku v lete budúceho roka, nakoľko podľa časopisu nechce so O. Zipsem spolupracovať.