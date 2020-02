Bohatší Číňania sa boja ochorieť, viac lietajú na súkromných tryskáčoch

18.02.2020, 19:12 | ČTK

Prudký nárast dopytu v poslednej čase zaznamenali spoločnosti poskytujúce súkromnú leteckú dopravu. O tieto služby majú záujem majetní zákazníci, ktorí sa chcú dostať z Číny alebo do Číny a ktorým to neumožňujú rozsiahle opatrenia kvôli novému typu koronavírusu. Dopravcovia však práve kvôli prísnym pravidlám musia veľkú časť zákazníkov odmietnuť.

Singapurská spoločnosť MyJet Asia za posledný mesiac zaznamenala zvýšenie dopytu po súkromných lietadlách o 80 až 90 percent. „Mnoho ľudí (počas januára) odišlo na čínsky Nový rok a teraz majú problémy dostať sa späť do Číny,“ uvádza šéf spoločnosti, podľa ktorého sa cestujúci chcú dostať do Pekingu, Šanghaja či do Hongkongu.

„Sme značne obmedzení v tom, kam môžeme letieť, a navyše nám aerolínie nedovolia prenajať si svoje lietadlá,“ dodáva.

S problémami pri zapožičaní strojov od leteckých spoločností sa stretáva aj austrálska spoločnosť Paramount Business Jets. „Nechcú svoje lietadlá a posádky posielať do kontinentálnej Číny. Okrem rizika nákazy zamestnancov… sa tiež obávajú, že po návrate z Číny budú musieť na dva týždne prerušiť prevádzku kvôli karanténe,“ opisuje viceprezident firmy.

Čiastočne alebo úplne prerušilo letecké spojenie s Čínou viacero spoločností, vrátane British Airways, Air France, Air Canada, United Airlines či Lufthansa. Plošný zákaz spojenia s Čínou zaviedli aj vlády niekoľkých krajín.

Menšie súkromné lietadlo, do ktorého sa zmestia dvaja až štyria pasažieri, stojí okolo 2 400 dolárov na hodinu. Väčší stroj, ktorí zoberie osem až desať ľudí, stojí až šesťtisíc dolárov na hodinu.