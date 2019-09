BoJo potupený, Konzervatívna strana rozbitá: Najdôležitejšie správy dňa

04.09.2019, 08:23 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Čína ničí Austráliu, Dorian Bahamy a BoJo Konzervatívnu stranu. Skutočná demokracia prekvitá v Taliansku. Slováci majú skvelý život na dosah.

Boris Johnson nasleduje cestu svojich predchodcov

Čerstvý britský premiér ide v šľapajach Davida Camerona a Theresy Mayovej, no ešte rýchlejším tempom. Včerajšie hlasovanie v parlamente začínal s 311 poslancami, no končil ho s 289, píše Bloomberg. Johnsonova vláda je už menšinová. Za návrh odkladu brexitu do konca januára hlasovalo 21 konzervatívnych poslancov, ktorí boli následne zo strany vylúčení. Obetovali svoje politické kariéry na to, aby zabránili tvrdému brexitu.

Dnes sa bude hlasovať o tom, či parlament poverí vládu Borisa Johnsona odložiť brexit o tri mesiace. Ak sa tak stane, čo je najpravdepodobnejší scenár, premiér vyhlási rýchle nové voľby. Hovorí sa o 14. októbri. Na to však potrebuje v parlamente 2/3 väčšinu, čo mu nemusí šéf opozície Jeremy Corbyn umožniť. Chaos na britskej politickej scéne pokračuje a naznačuje, že referendum o brexite priviedlo krajinu na pokraj stability.

Čína sťahuje Austráliu

Austrálsky ekonomický rast zaznamenal v druhom kvartáli svoje najpomalšie tempo za poslednú dekádu, keď dosiahol na medziročnej báze iba 1,4 percenta. Austrálska ekonomika nebola v recesii neuveriteľných takmer 30 rokov, od kedy začala Čína prudko rásť. Jej hlad po komoditách spôsobil nevídaný rast austrálskej ekonomiky, ktorý môže byť u konca.

S tým, ako austrálska populácia narástla o 1,6 percenta a rast iba o 1,4 percenta, HDP na hlavu sa znížilo o 0,2 percenta, píše Reuters. Centrálna banka pri poklese ekonomiky znížila úrokové sadzby na historické minimá jedno percento a nabáda vládu na fiškálne stimuly. Tie však len sotva dokážu kompenzovať výpadok čínskeho dopytu. Austrálsky dolár sa nachádza blízko svojich 10-ročných miním.

Taliansky ľud rozhodol o novej vláde

80 000 Talianov, členov Hnutia piatich hviezd, v utorok rozhodovalo o tom, či má strana vytvoriť spolu s Demokratickou stranou novú vládu. Až 79,3 percenta straníkov súhlasilo, píše Reuters. Nová strana, ktorá sa označuje ako populistická, tak ukázala, ako má fungovať demokracia v praxi.

Staronovým premiérom sa stane Giuseppe Conti, no nečaká ho radostná vyhliadka. Vláda musí čoskoro schváliť rozpočet na nový rok, čo opäť prinesie veľký súboj medzi Rímom a Bruselom, aj keď sotva tak dramatický ako pred rokom. No omnoho ťažšia politická výzva bude plánované zvýšenie DPH, ktoré odmieta väčšina populácie.

Fakt, že Matteo Salvini položil vládu, pre neho nemusí mať tragické následky – nepopulárne rozhodnutia môže prežiť mimo vlády a pri dlhodobo slabej stabilite talianskej politiky nie je vylúčené, že nové voľby sa môžu konať opäť už na budúci rok.

Bahamy pod vodou, Viedeň na výslní

Podľa Bloombergu až 70 percent rozlohy súostrovia je pod vodou. Je to miesto na život 50 000 ľudí. Tohtoročná devastácia Bahám a devastácia Puerto Rica či Antíl z roku 2017 dáva tušiť, že pri ohrievaní sa Atlantiku nemusí byť Karibik najlepšou destináciou na život.

Opak platí pre Viedeň, ktorá po dlhých siedmych rokoch predbehla Melbourne ako najlepšie mesto na život, uvádza Reuters. Cynik by mohol povedať, že Slováci sa môže tešiť - skvelý život majú na dosah.