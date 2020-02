Bookmaker: Kiska sa môže prepadnúť, Sme rodina je na vzostupe

25.02.2020, 19:30 | Peter Kapitán | © 2020 News and Media Holding

V stávkach na voľby a rôzne iné spoločenské udalosti sa otočia státisíce eur. Len spoločnosť Tipsport vybrala na parlamentné voľby stávky vo výške viac ako 600-tisíc eur a odhadovaný objem peňazí sa ešte bude výrazne zvyšovať.

Šéf bookmakerov stávkovej kancelárie Tipsport Pavol Boško v rozhovore pre TREND opisuje, nakoľko sa dá na odhady stávkových kancelárií spoľahnúť aj kto podľa neho v sobotu môže prekvapiť.

V rozhovore sa dočítate Ako vyzerá bežný deň bookmakera

Ako stávkové kancelárie predpovedajú výsledky volieb

Komu tipéri veria a koho naopak odpisujú

Ako stávkové kancelárie stanovujú kurzy pri parlamentných voľbách

V stávkach na voľby ste vybrali zatiaľ 600-tisíc eur, odhadujete, že do volieb to narastie na viac ako milión. Ako hodnotíte takýto záujem?

Sme zameraní predovšetkým na športové stávky, no chceli sme niečo ponúknuť aj ľuďom, ktorí športom celkom nežijú. Preto sme sa pustli do takzvaných spoločenských stávok, ktoré dopĺňajú naše portfólio. Ide o možnosť staviť si na výsledky volieb, ale napríklad aj na to, kto získa Oscary.

Zistili sme, že je veľa ľudí, ktorí politiku sledujú, zaujímajú sa o ňu a veľa ľudí sa snaží aj predpovedať, ako voľby dopadnú. My sme im teda ponúkli možnosť staviť sa s nami a nie len s chlapmi v krčme.

Je z vášho pohľadu rozdiel medzi športovými a spoločenskými stávkami?

Na politike je u nás nižšia ziskovosť. Pri športových stávkach sú dáta také kvalitné, že viete dobre odhadnúť pravdepodobnosti. Pri politike musíte mať veľký prehľad, aby ste vedeli určiť trendy. Po víťazstve Donalda Trumpa vo voľbách v USA a po hlasovaní o Brexite sme začali robiť politické stávky trochu zodpovednejšia. Naša ziskovosť sa vtedy výrazne zlepšila. Na slovenských prezidentských voľbách sme boli o niečo úspešnejší ako tipéri.

Vy sa špecializujete výhradne na politiku?

Som špecialista na politiku a americký futbal. Som aj vedúci bookmakerov, musím teda dohliadať nad ponukou, ktorú máme a riadiť prácu ostatných.

Ako vyzerá bežný deň bookmakera?

Ak by som bol len bookmaker na politické stávky, tak sa ráno zobudím, pozriem sa, čo sa včera dialo, či prebehla nejaká debata, skontrolujem, ako sa vyvíjala, pozriem sa na ostatné kurzy a na stávky, ktoré boli uzatvorené. Na to potom budem reagovať. V týchto dňoch to máme podobné, ako v novinách. Musíme sledovať predvolebné debaty, sociálne siete, čítať články a mať prehľad v podstate o všetkom.

Robíte si aj nejaké vlastné prieskumy?

Nie, vychádzame len z verejne dostupných údajov.

Dokážete predvídať správanie ľudí len na základe čísel a štatistiky?

V podstate áno. Rozdiel je však v tom, že nie každý dokáže s prieskumom verejnej mienky pracovať. Vy vidíte nejaké čísla, ja vidím rovnaké čísla ale odčítam z toho niečo iné, ako vy. Na základe dlhoročných skúseností už dokážem odhadnúť, aké by mali byť kurzy, aby zodpovedali trendu.

Ale to sa tiež musí človek najskôr naučiť, máte vyštudovanú politológiu, alebo sociológiu?

Nie, tu ide o skúsenosti. Na začiatku je síce len môj názor, no vývoj pred voľbami 2020 ukázal, že sa napokon potvrdil. Kurzy boli nastavené tak, že sa k moci dostane opozícia. Ešte v septembri minulého roka však Smer rástol a vyzeralo to, že bude schopný zostaviť vládu. Napokon nastúpilo OĽaNO a Smer začal klesať, takže sa to vrátilo k primárnym predpokladom.

Čo iné vidíte pri prieskume verejnej mienky ako bežný človek?

V prvom rade sa musím pozerať na viac prieskumov za sebou. Pre vytváranie kurzov je najdôležitejšie sledovať trendy.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť