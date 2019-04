Bory zámerom štátu nevyhovujú. Otázna je potreba búrania Rázsoch

29.04.2019, 17:18 | Mária Hunková | © 2019 News and Media Holding

Kým premiér Peter Pellegrini už nejaký čas zvažuje prípadnú kúpu nemocnice Penty v Boroch, na ministerstve zdravotníctva si nemyslia, že je to dobrý nápad. Vyplynulo to z pondelkových rokovaní, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Lekárskeho odborového združenia.

S nápadom odkúpiť nemocnicu Penty prišiel premiér ako s plánom B, aby urýchlil zámer postaviť v hlavnom meste nové moderné špičkové koncové zariadenie. Štátny projekt Rázsochy sa totiž naťahuje už vyše 30 rokov. „Z bratislavskej koncovej nemocnice sa pomaly stáva veľká trauma, pretože sa stále nedarí posunúť sa dopredu,“ povedal minulý týždeň P. Pellegrini.

Zvažoval preto, že ak by bola investičná skupina ochotná predať svoju nemocnicu v Boroch a zároveň by ju bolo možné rozšíriť, štát by dal Pente oficiálnu ponuku na kúpu. Na ministerstve mali analyzovať možnosti tohto plánu. Aj keď sa finančníci verejne niekoľkokrát vyjadrili, že svoje zariadenie nepredajú.

Premiérov nápad zjavne

