Bratislava podpísala zmluvu na údržbu komunikácií za 49 miliónov eur

22.07.2019

Mesto Bratislava podpísalo rámcovú zmluvu na letnú a zimnú údržbu komunikácií, dopravnej zelene a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta s firmou A.I.I. Technické služby do júla 2023 za 49 miliónov eur s DPH. Vyplýva to zo zverejnených dokumentov na webe hlavného mesta a vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Kontrakt podpísal primátor Bratislavy Matúš Vallo. Ide o výsledok tendra, ktorý bol spustený vo februári 2018, počas funkčného obdobia primátora Iva Nesrovnala, a prihlásila sa doň len jedna firma. A.I.I. Technické služby sú jedným zo spoločníkov firmy A.R.K. technické služby, ktorá od roku 2010 do konca októbra 2018 zabezpečovala zimnú a letnú údržbu komunikácií v Bratislave.

„Ide o rámcovú zmluvu, a tak mesto dokáže od dodávateľa objednať len tie služby a len na tom území, kde to bude reálne potrebovať. Mesto si vyhradilo právo neobjednať od dodávateľa viac ako 50 percent z tejto sumy,“ uviedol hovorca hlavného mesta Peter Bubla.

Magistrát zároveň deklaruje, že podpísanie kontraktu vzniku plánovaného bratislavského komunálneho podniku nebráni. „Naopak, umožňuje ho,“ podotkol P. Bubla.

Zmätky po vypršaní zmluvy

Výber novej firmy, ktorá má zabezpečovať letnú a zimnú údržbu v Bratislave, trval vyše roka a do tendra sa prihlásila len jedna firma. Lehoty na predkladanie a otváranie ponúk sa viackrát predlžovali. Mesto sa dostalo aj do situácie, keď mu koncom októbra 2018 skončila osemročná zmluva so spoločnosťou A.R.K. technické služby, no novú firmu vysúťaženú ešte nemalo.

Bývalý bratislavský primátor I. Nesrovnal tak ku koncu svojho funkčného obdobia podpísal dve zmluvy na zabezpečenie zimnej údržby komunikácií v hlavnom meste do 14. apríla 2019 dokopy za 7,7 milióna eur s DPH. Firmy A.I.I. Technické služby a FCC Bratislava, s ktorými kontrakt uzavrel, však mesto nevybralo prostredníctvom súťaže, ale priamym rokovacím konaním.

Bratislava za to dostala od ÚVO v marci tohto roka pokutu. I. Nesrovnal odmietal tvrdenia o podcenení celej situácie, proces obstarávania novej firmy sa začal podľa neho včas.

Vallo napokon súťaž nezrušil

Vo februári nové vedenie Bratislavy na čele s primátorom M. Vallom informovalo, že vyhlásilo súťaž na zabezpečenie zimnej a letnej údržby komunikácií v meste na roky 2019 až 2022 v hodnote 49,5 milióna eur s DPH. Magistrát tvrdil, že obstaráva prostredníctvom inovatívneho dynamického nákupného systému.

Má ísť o pružnejší nástroj, ktorý umožňuje získať väčší rozsah ponúk a zároveň zrýchliť zadávanie zákaziek podľa aktuálnych potrieb. Hlavné mesto však malo v tom čase stále neuzavretý tender na údržbu komunikácií, ktorý spustilo ešte bývalé vedenie samosprávy.

Koncom júna zverejnilo napokon mesto vo vestníku ÚVO odôvodnenie, prečo súťaž nezruší, hoci sa do nej prihlásila len jedna firma. Ako tvrdí, poskytlo dostatočne dlhý čas na predkladanie ponúk, situácia s predložením len jednej ponuky sa mohla opakovať a poukazuje tiež na absolútnu nevyhnutnosť zabezpečenia tejto služby v meste.