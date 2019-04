Bratislava podporí udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou

20.04.2019, 10:11 | TASR

Hlavné mesto aj v tomto roku podporí malé projekty udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou, teda na zmiernenie dopadov meniacej sa klímy. Vyhlásilo preto výzvu pre podávanie žiadostí o finančný príspevok. Záujemcovia sa tak môžu opäť uchádzať o príspevok do výšky 50 percent preinvestovaných nákladov, maximálne však do tisíc eur.