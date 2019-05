Bratislava predbehla Prahu v oblasti udržateľného rozvoja

26.05.2019, 16:33 | TASR

V stredu (22. 5.) vydala organizácia Sustainable Development Solutions Network (SDSN) v spolupráci so Sustainable Development Report a Brabant Center for Sustainable Development prvú správu "SDG Index and Dashboards Report" pre európske mestá. Správa porovnáva hlavné mestá a vybrané metropolitné oblasti z krajín Európskej únie (EÚ) a Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA) z hľadiska 17 cieľov udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, SDGs).