Bratislavská MHD bude jazdiť aj do štvrte Bory

16.12.2019, 16:01 | TASR

Dopravný podnik Bratislava rozšíri MHD do novej bratislavskej mestskej štvrte Bory. Obyvateľov bude voziť do Dúbravky k električkám, k autobusu 21 do centra mesta a Devínskej Novej Vsi. Priame spojenie bude mať lokalita aj s Lamačom, informoval dopravca