Bratislavské letisko má novinky. Lietať sa bude aj do africkej Gambie

08.01.2020, 15:12 | TASR

Nové pravidelné letecké linky na Korfu aj Rodos, viac letov do Atén aj návrat linky do Barcelony-Girony. To sú niektoré z noviniek, ktoré čakajú na cestujúcich odlietajúcich z Letiska M. R. Štefánika v roku 2020.