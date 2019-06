Bratislavskí poslanci schválili parkovaciu politiku, platiť má od roku 2021

27.06.2019, 12:01 | pol | TASR

Od roku 2021 v rezidentských zónach Bratislavy zaparkujú bezplatne len domáci s rezidentskou kartou. Poslanci vo štvrtok jednohlasne schválili parkovaciu politiku. V schválenom návrhu je zapracovaných viacero pripomienok z predošlých diskusií.

O návrhu všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel rokovali bratislavskí mestskí poslanci vo štvrtok. Za prijatie hlasovalo všetkých 45 poslancov.

Návrh magistrát prvý raz verejnosti predstavil na jar tohto roka a napokon ho predložil v upravenej verzii –po rozhovoroch, analýzach, porovnaniach s inými mestami a diskusiách s poslancami a so starostami mestských častí.

K parkovacej politike pritom vedenie mesta doteraz absolvovalo vyše 60 stretnutí, k téme mali viacero pripomienok aj obyvatelia. K návrhu VZN v rámci oficiálneho pripomienkovania vznieslo pripomienky spolu 179 fyzických a právnických osôb prostredníctvom webového formulára, e-mailom, poštou a k tomu prišla aj jedna hromadná pripomienka podpísaná 244 signatármi.

Mestské časti zaslali ďalších 108 pripomienok. Mesto tvrdí, že tie, ktoré návrh parkovacej politiky vylepšovali, zapracovalo úplne alebo čiastočne. Týkalo sa to 78 pripomienok.

Za prvú kartu 39 eur

„Som veľmi rád, že po dlhých rokoch a viacerých neúspešných pokusoch o reguláciu parkovania sa nám dnes podarilo túto nesmierne potrebnú, ale zároveň aj veľmi nepopulárnu tému schváliť. Moja vďaka patrí všetkým, ktorí sa o jej presadenie pričinili - členom môjho tímu, poslancom, starostom, všetkým, ktorí k diskusii o parkovacej politike a k jej pripomienkovaniu pristupovali vecne, bez emócií a s úprimným záujmom o najlepšiu budúcnosť nášho mesta,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Neprehliadnite Parkovanie v Bratislave: Najzaujímavejšie čísla a argumenty

Primátor tvrdí, že bez spoplatnenia sa návyky ľudí parkovať kade-tade nezmenia

Parkovanie v Bratislave: Najzaujímavejšie čísla a argumenty Primátor Bratislavy pripúšťa, že zmení niektoré ceny za parkovanie

Spustenie parkovacej politiky v Bratislave sa v prvých zónach očakáva od roku 2021

„Je to pre nás obrovský záväzok, aby sme v zostávajúcom čase do spustenia parkovacej politiky urobili maximum pre to, aby sa s našim návrhom aj dnes kritická časť verejnosti stotožnila. Maximum pre zlepšenie MHD, nové záchytné parkoviská, nové cyklotrasy. Dnešné hlasovanie je významným krokom k lepšej doprave a kvalitnejšiemu verejnému priestoru v našom meste,“ dodal.

Nové pravidlá parkovania budú v Bratislave platiť od roku 2021. Cena hodinového parkovného pre nerezidentov v spoplatnených zónach bude na úrovni 50 centov až dve eurá za hodinu v závislosti od tarifného pásma.

Spoplatnené zóny budú

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť