Brazílske gangy vyhlásili zákaz vychádzania. Netvárte sa ako hluchí, varujú

25.03.2020, 14:29 | TASR

Zločinecké gangy v brazílskom meste Rio de Janeiro vyhlásili zákaz vychádzania pre obyvateľov viacerých chudobných štvrtí v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu.

Podľa televízie Globo gangy zašli oveľa ďalej než vláda štátu Rio de Janeiro, ktorá v rámci opatrení proti koronavírusu obmedzila napríklad fungovanie verejnej dopravy. Gangy po uliciach chudobných štvrtí Ria rozmiestnili výstražné plagáty a zákaz vychádzania oznámili aj z áut prostredníctvom megafónov.

Vo favele Rocinha dostali obyvatelia varovanie prostredníctvom mobilnej aplikácie WhatsApp, aby nevychádzali zo svojich domovov po 20. hodine.

„Hlásenie Comando Vermelho (Červeného velenia): Ľudia, ostaňte doma. Začína to byť vážne, avšak viacerí to berú na ľahkú váhu. Skorumpovanci v (hlavnom meste) Brazília povedali, že nemáte vychádzať z domu, ale stále sú tu ľudkovia, ktorí sa tvária ako hluchí. Teraz ostanete doma, podobrotky alebo pozlotky. Od 20.00 bude každý deň zákaz vychádzania. Koho chytíme na ulici, naučíme ho, ako má brať ohľady na blížneho. Pre obyvateľstvo chceme to najlepšie. Ak to nevie zabezpečiť vláda, urobí to organizovaný zločin,“ píše sa v správe obsahujúcej niekoľko pravopisných chýb, ktorú citoval magazín Veja.

Vo favele Cidade de Deus cez víkend potvrdili jeden prípad ochorenia COVID-19. Zločinci tam následne prostredníctvom megafónov vyhlásili večerný zákaz vychádzania: „Kto sa bude motať po ulici, bude exemplárne potrestaný. Radšej ostaňte zalezení doma. Varovali sme vás.“

Miestni obyvatelia sa na zákaz vychádzania nariadený gangstrami sťažujú. „Snažíme sa žiť normálnym životom, ale je to veľmi ťažké. Nie je práca, nie sú ani peniaze. A teraz máme ešte aj od večera zákaz vychádzania,“ posťažoval sa magazínu jeden z miestnych.

Podľa údajov, ktoré zverejnili brazílske úrady v stredu ráno, počet nakazených novým koronavírusom v Brazílii stúpol za predchádzajúci deň na 2 271, pričom počet úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19 vzrástol zo 46 na najmenej 47.

Z celkového počtu až 40 úmrtí zaznamenali v štáte Sao Paulo a šesť v štáte Rio de Janeiro. V Riu je celkovo 305 potvrdených prípadov nákazy. Podľa portálu UOL je v meste Rio de Janeiro až 70 percent nakazených v bohatých mestských častiach.