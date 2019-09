Brexit bez dohody je receptom na katastrofu, varuje BusinessEurope

16.09.2019, 10:00 | TASR

Odchod Británie z Európskej únie (EÚ) bez dohody o "rozvode" by bol katastrofou a treba ho vylúčiť. Uviedla to v pondelok najväčšia európska podnikateľská organizácia BusinessEurope v reakcii na varovania európskych politikov, že tento najhorší možný scenár je čoraz pravdepodobnejší.

Po odložení dátumu odchodu z EÚ je teraz britská vláda pripravená vystúpiť z bloku 31. októbra, ale parlament a verejnosť krajiny sú hlboko rozdelení v otázke takzvaného rozvodu.

„Odchod bez dohody je receptom na katastrofu a mal by byť definitívne vylúčený. Neriadený odchod Británie bez dohody by bol mimoriadne škodlivý pre všetky strany. Spôsobilo by to obrovské škody občanom a podnikom v Británii aj na kontinente,“ uviedol generálny riaditeľ BusinessEurope Markus Beyrer.

BusinessEurope je lobistická skupina, ktorá hovorí za všetky podniky v 34 európskych krajinách vrátane, Británie.

„Negatívne dôsledky by sa neobmedzili iba na termín odchodu, ale pretrvávali by ďalej, čím by sme ohrozili budúci plodný a pozitívny vzťah, na ktorý sa všetci zameriavame,“ dodal M. Beyrer.