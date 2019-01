Brexit či Bremain? Pozrite si niekoľko scenárov, čo sa môže stať

16.01.2019, 21:49 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Po včerajšej trpkej prehre britskej premiérky Theresy Mayovej v parlamente, kde nedokázala pretlačiť dohodu o brexite, sa medzi odborníkmi častejšie skloňuje aj slovo bremain, teda zotrvanie Spojeného kráľovstva v EÚ. Pozrite si názory analytikov, ako sa situácia okolo brexitu môže vyvíjať.

Je dohoda o brexite mŕtva?

Odborníci sa v názoroch rozchádzajú. Podľa hlavného ekonóma investičných fondov Czech Fund Lukáša Kovandu britská premiérka utrpela najvýraznejšiu porážku vládneho kabinetu za posledné storočie a terajší plán vystúpenia z Európskej únie, ktorý obhajovala, je už v podstate mŕtvy.

Dohoda o inej forme brexitu ešte nie je nemožná. „Pokiaľ by Británia ustúpila zo svojich požiadaviek, ako napríklad pri obmedzení voľného pohybu osôb, je možné, že sa opäť začne rokovať a vznikne nová tesnejšia dohoda,“ myslí si Ronald Ižip, analytik Trim Alfa. Bližšej dohode je naklonená aj samotná EÚ, čo už jej politici naznačili. Novú dohodu by museli vyrokovať najskôr opoziční labouristi, ktorí sa musia najprv dostať k moci predčasnými voľbami.

Predĺži sa prechodné obdobie?

T. Mayová po prehre v parlamente tvrdí, že vláda bude otvorene počúvať návrhy s cieľom dostať sa z tejto slepej uličky. Hlasovanie o dôvere jej vláda nakoniec tesne prežila, nové voľby sa teda nebudú konať.

Pravdepodobné je, že Londýn bude od Únie požadovať predĺženie dvojročného obdobia určeného na vyrokovanie a schválenie dohody o vystúpení. To si však bude vyžadovať súhlas všetkých zvyšných 27 členov.

Jedným z dočasných riešení je, že lídri EÚ sa koncom januára stretnú, aby predĺžili dátum pre odchod Spojeného kráľovstva z únie z marca pravdepodobne na koniec tohto roka. Tak sa vyhnú katastrofálnemu scenáru a poskytli by tak premiérke viac času na zjednotenie svojej strany vzhľadom na upravenú dohodu.

Podľa analytikov z Amundi pravdepodobnosť, že Spojené kráľovstvo zostane v EÚ aj po marci tohto roka, vzrástla. Zvyšuje to aj neistotu, kedy a či vôbec dôjde k samotnému brexitu.

„Najpravdepodobnejším scenárom je, že až keď budú hodiny ukazovať minútu pred dvanástou, až potom v panike parlament schváli posunutie odchodu z EÚ. To však bude na T. Mayovú veľa a rezignuje. Jej snaha vyjde úplne navnivoč,“ odhaduje R.Ižip.

Môže dôjsť k zrušeniu brexitu?

Trhy sa nádejajú, že by mohlo dôjsť aj k jednostrannému zrušeniu článku 50 o brexite zo strany Spojeného kráľovstva. Súdny dvor EÚ totiž už rozhodol, že Spojené kráľovstvo to môže urobiť aj bez súhlasu ostatných členov EÚ.

To sa podľa analytikov asi nestane. Poučenie z terajších problémov okolo brexitu si vezme každá krajina EÚ. Je pravdepodobné, že brexit bude odstrašujúci príklad pre iné krajiny EÚ.

Aký vplyv bude mať tvrdý brexit na Slovensko?

V Spojenom kráľovstve už pred hlasovaním v parlamente vyjadrovali zástupcovia veľkého biznisu frustráciu z chaosu, ktorý vytvárajú politici. Adam Marshall, šéf Britskej obchodnej komory, povedal, že politici jazdia na kolotoči s veľkými stávkami a nechcú prestať.

Viaceré americké aj európske banky začali svoje kancelárie sťahovať do kontinentálnej Európy ešte v minulom roku.

Aj preto sú ekonómovia presvedčení, že Spojené kráľovstvo spolu s Nemeckom predstavujú najväčšie riziko pre vznik recesie v roku 2019.

Čo to bude znamenať pre Slovensko ako exportnú krajinu si ešte netrúfajú odborníci odhadnúť.

„V tejto chvíli je priskoro vyvodzovať závery a analyzovať vplyv neriadeného brexitu na jednotlivé krajiny a sektory,“ myslí si Tomáš Daňhel, analytik Saxo Bank.

Slovensko vyváža na britské ostrovy najmä autá, ropné plyny a uhľovodíky a tiež obrazovky a monitory. Ešte predvlani sme tam za celý rok exportovali tovary za 4,5 miliardy eur a za minulý rok sa predpokladá pokles vývozu. Neistota okolo brexitu bude spôsobovať naďalej spomalenie podnikateľských investícií v krajine a nepomôže ani britsko-indickej automobilke Jaguar Land Rover, ktorá začala výrobu na Slovensku v minulom roku.

Bude tvrdý brexit?

Niektorí európski lídri sa už nechali počuť s vyhláseniami, že sa treba pripravovať na tvrdý brexit. Analytici túto možnosť stále považujú za málo pravdepodobnú.

„Očakávam predĺženie prechodného obdobia, ktoré ide ruka v ruke s novým plánom odchodu. Nové referendum a predčasné voľby, v ktorých by triumfoval J. Corbyn, sú menej pravdepodobné. Ako vôbec najmenej pravdepodobný vidím tvrdý brexit,“ tvrdí T. Daňhel.

Analytici si myslia, že obchodní partneri Spojeného kráľovstva sa pokúsia obmedziť následky tvrdého brexitu. Predovšetkým EÚ a Svetová obchodná organizácia (WTO) by sa mohli rozhodnúť zmeniť svoje pravidlá, aby zabezpečili, že bezcolný obchod bude pokračovať. Týmto krokom by zjemnili negatívne dôsledky na svetový obchod a rast. Tvrdý brexitu by významne poškodil tak Britániu ako aj EÚ.

Nové referendum o brexite nebude

Opakovanie referenda o brexite nie je veľmi pravdepodobné. Šéfka Konzervatívnej strany ho odmieta a nepodporujú ho ani labouristi. Tí by si želali skôr predčasné parlamentné voľby.

„Trhy sú pri otázke druhého referenda príliš optimistické. Naivne si myslia, že šanca zvrátiť brexit je stále v hre,“ tvrdí Steen Jakobsen zo Saxo Bank. Na základe najnovších prieskumov druhé referendum nechce ani britská verejnosť. Podľa prieskumu YouGOV je za druhé referendum len osem percent Britov. Politici tiež nechcú zradiť výsledky referenda z júna roku 2016 a riskovať prípadný druhý neúspech.

Podľa odborníkov by nové referendum mohlo byť najjednoduchším spôsobom, ako sa vymaniť z aktuálneho politického chaosu. Podľa výskumnej organizácie NatCen by v prípade nového referenda za zotrvanie hlasovalo 53 percent občanov a naopak za opustenie EÚ by hlasovalo už len 47 percent voličov.

Vznikne nový plán odchodu z EÚ?

Premiérka T. Mayová by mohla predložiť do parlamentu najneskôr do troch dní od utorkového hlasovania Plán B. Ten by mal obsahovať významné zmeny, aby získala hlasy dostatočného počtu poslancov.

Burzy budú pozorne sledovať, ako rýchlo bude T. Mayová schopná „plán B“ predložiť. Trhy tiež stávkujú na to, že Brusel by nemusel striktne trvať na súčasnom časovom rozvrhu brexitu, ale mohol by umožniť jeho odloženie.

„Tak, aby sa stihol dať dohromady nový návrh postupu brexitu,“ myslí si L. Kovanda. Analytik však nepredpokladá, že nastane veľký kompromis medzi Bruselom a Londýnom. Výrazná porážka britskej premiérky v parlamente ju oslabila.

K zmenám môže dôjsť počas prechodného obdobia, keď bude Británia stále členom spoločného európskeho trhu. „Ústupkom môžu predchádzať aj výrazné epizódy neistoty a stresu,“ uvádzajú analytici Amundi.