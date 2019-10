Miesto brexitu „zelená Británia“: Labouristi chcú zoštátniť energetické firmy

10.10.2019, 19:00 | Jaroslav Fabok | © 2019 News and Media Holding

Britská Labouristická strana sa na chvíľu vzdialila problémom s brexitom. Na nedávnom zjazde strany jej členovia schválili napríklad zoštátnenie energetických firiem či masívnejšie reformy v doprave. Zároveň schválili prijatie radikálnych plánov súvisiacich s programom Green New Deal. Labouristi by sa radi stali globálnym lídrom zmien v oblasti klimatickej krízy.

Ak sa Labouristickej strane podarí dostať k moci, pokúsi sa urobiť Spojené kráľovstvo „zelenším“. Vyplýva to z dokumentov, podľa ktorých chce strana dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov do roku 2030. Plány tejto britskej ľavicovej strany sú ambicióznejšie ako plány EÚ, ktorá chce znížiť emisie o 80 až 95 percent, v porovnaní s rokom 1990, do roku 2050.

Spojené kráľovstvo si vytvorilo svoju verziu plánu Green New Deal. Ten sa začal formovať v roku 2018 po tom, ako OSN uverejnila správu, že dopady globálneho otepľovania by sa do roku 2030 mohli stať nezvratnými. Britská verzia plánu chce presadzovať zelenú a sociálne citlivú prestavbu ekonomiky Spojeného kráľovstva.

Radikálna transformácia a znárodňovanie

