Brexit neriadi Johnson, ale jeho poradca

27.08.2019, 13:47 | TASR

Chod udalostí v Británii ohľadom brexitu neriadi premiér Boris Johnson, ale jeho hlavný poradca Dominic Cummings. Pre TASR to povedal odborník na britskú politiku a profesor politológie z univerzity Queen Mary v Londýne Tim Bale.

„Johnson sa nesústreďuje na detaily a nevie veľmi organizovať ľudí, preto tým musel niekoho poveriť," vyjadril sa Bale. Profesor však zároveň dodal, že "medzi splnomocnením a úplným odovzdaním moci je len tenká hranica".

Cummingsa, ktorý viedol úspešnú kampaň za odchod Británie z Únie, si premiér podľa politológa vybral pre jeho povesť víťaza. „Navyše nie je mnoho takých hazardérov, ktorí by sa tejto role zhostili s takým potešením," povedal Bale.

Taktiež si myslí, že Johnson má momentálne záujem najmä vyhrať voľby a nie „trápiť sa reálnym riadením krajiny".

Podľa jeho kolegu Ricarda Blauga z Westminsterskej univerzity v Londýne si premiér svojho hlavného poradcu, „majstra čiernej mágie moderného digitálneho marketingu", vybral pre zápal, s akým sa pustil do kampane za odchod krajiny z EÚ. Vystúpenie z EÚ podporoval aj Johnson.

Profesor z University College v Londýne (UCL) Albert Weale sa taktiež prikláňa k názoru, že premiér si Cummingsa vybral na základe „jeho povesti úspešného manažéra v riadení brexitovej kampane".

„Pripisuje sa mu aj slogan Take Back Control (voľný preklad: zoberme znovu osud do vlastných rúk), ktorý medzi ľuďmi zjavne zarezonoval," dodal Weale.

Tento krátky slogan značne pomohol k víťazstvu v kampani aj podľa novinára britského denníka The Guardian Jona Henleyho. „Môže sa vzťahovať na všetko, nad čím Británia údajne kvôli Únii stratila kontrolu: na jej hranice, zákony a financie," vysvetlil.

Druhé často opakované motto kampane upozorňovalo na týždenný príspevok v sume 350 miliónov libier do pokladnice Únie, ktorý by vraj Briti namiesto toho mohli investovať do vlastného zdravotníctva. Podľa ekonomických expertov však taká vysoká suma nezodpovedala realite.

S nápadom využiť výšku príspevku v kampani prišiel Cummings. Suma bola vyobrazená aj na autobuse, ktorým Johnson jazdil po Británii a agitoval za odchod z Únie.

Dominic CummingsZdroj: Gettyimages

Cummings je podľa novinára Henleyho pozoruhodná postava brexitu, pretože dokáže robiť viacero vecí naraz: vytvárať dlhodobé stratégie a zároveň sa v kampani správať aj ako „pouličný bojovník".

„Opovrhuje byrokraciou a práve Európska únia je preňho jej najkrikľavejším príkladom. Genialita jeho kampane spočívala v tom, že ju sústredil na otázku migrácie. Práve túto tému správne identifikoval ako problém, ktorý by mohol zjednotiť najširšie možné spektrum potenciálnych voličov za odchod Británie z EÚ," povedal.

Podľa Henleyho využíva Cummings pre svoju víziu tvrdého brexitu fakt, že britský parlament je v téme odchodu Británie z EÚ názorovo rozdelený. „(Cummings) je plne sústredený na tento cieľ a zdá sa, že sa nezastaví pred ničím, aby ho dosiahol. Dôležitou otázkou teraz je, či to parlament dovolí a či Boris Johnson - ktorý nie je hlúpy a musí vedieť, že odchod bez dohody bude pre Britániu ničivý - skočí spolu s Cummingsom z útesu," dodal Henley.

„Brexit je celou podstatou Johnsonovej cesty na vrchol, až na post premiéra," povedal odborník na britskú politiku z londýnskej univerzity King's College Andrew Blick. "Dominic Cummings ako človek, ktorý riadil oficiálnu kampaň za odchod z EÚ, sa očividne zaviazal, že tento výsledok dosiahne, a Johnson sa snaží ukázať, že tento záväzok tiež berie vážne," vysvetlil.

„Pokiaľ má Johnson vo vláde dostatočnú autoritu a Cummings jeho podporu, dovtedy je Cummings dôležitou postavou," uzavrel Blick.

Za odchod krajiny z EÚ hlasovalo v referende pred troma rokmi 52 percent Britov. Podľa posledných plánov by mal brexit nastať 31. októbra 2019. Naďalej sa však rokuje o tom, či Británia opustí Úniu s dohodou alebo bez nej.