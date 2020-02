Británia odmieta podmienky EÚ. Bez pokroku ukončí obchodné rokovania

27.02.2020, 15:30 | TASR

Britská vláda dala najavo, že v rámci rokovaní s Európskou úniou (EÚ) o budúcich vzťahoch nemieni pristúpiť na jej pravidlá a v prípade, že sa do konca júna nedosiahne určitý pokrok, rokovania ukončí. Poukazuje na to mandát pre britský vyjednávací tím, ktorý britská vláda vo štvrtok zverejnila.

Londýn chce, aby sa obe strany najneskôr do konca prechodného obdobia (31. decembra 2020) dohodli na vzťahoch, ktoré budú vychádzať „z priateľskej spolupráce rovného s rovným“.

Zároveň upozorňuje, že nebude súhlasiť s tým, aby sa britské zákony prispôsobovali pravidlám EÚ alebo aby akékoľvek inštitúcie EÚ vrátane Európskeho súdneho dvora mali nad Britániou jurisdikciu.

Navyše, ako sa v dokumente uvádza, ak vyjednávači nebudú mať koncom júna aspoň „hrubý náčrt dohody“, je možné, že Londýn nebude v rokovaniach pokračovať. Ako vláda uvádza, v takom prípade v júni rozhodne, „či by Británia nemala s rokovaniami skončiť a pokračovať s prípravami na riadené ukončenie prechodného obdobia“.

V rámci svojho vyjednávacieho mandátu EÚ trvá na dodržiavaní svojich noriem Britániou aj po prechodnom období, ak chce Londýn pokračovať v doterajšom obchode s EÚ. Podľa Londýna by však v takom prípade celý brexit stratil zmysel a Británia radšej pristúpi na obchodné bariéry, než sa vzdať pôvodného cieľa „opätovne získať kontrolu“.

Brusel má však vlastné argumenty. Podľa Európskej komisie blízkosť britského trhu a úzke hospodárske vzťahy sú po zhruba 50-ročnom členstve Británie v EÚ dostatočným dôvodom na to, aby od Londýna požadovala dodržiavanie európskych noriem.

Brusel sa obáva, že v prípade ústupu Británie od európskych štandardov v pracovnej a environmentálnej oblasti by firmy z EÚ začali ekonomicky strácať. EÚ okrem toho trvá na tom, aby v Británii naďalej platili aj európske normy v oblasti štátnej pomoci, čo Londýn okamžite odmietol.

„Máme záujem o konkurenčné prostredie do budúcnosti, to však musí byť spravodlivé,“ povedal tento týždeň v Európskom parlamente hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier. Podľa neho by pre Britániu nemal byť problém dohodnúť sa na základných pravidlách.

Jednou z citlivých tém bude rybolov a požiadavka EÚ, aby lode z členských štátov mohli aj v budúcnosti loviť v britských vodách. Brusel varoval, že nedohoda v tejto oblasti môže ohroziť ďalšie rokovania.

Londýn však tvrdí, že od januára budúceho roka bude nezávislým štátom a nemieni spájať právo na prístup krajín EÚ do svojich vôd s právom na prístup Británie na trh EÚ. Namiesto toho navrhuje Bruselu, aby sa o prípadnom výlove rozhodovalo na ročnej báze.