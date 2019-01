Británia testovala nápor nákladiakov v prípade brexitu bez dohody

07.01.2019, 17:13 | TASR

Británia testovala, ako by jej systém diaľnic a trajektov zvládol nápor nákladných áut v prípade brexitu bez dohody. Test zahŕňal presun konvoja nákladných áut z nevyužívaného letiska v Kente do prístavu Dover.

Testy s názvom Operation Brock (Operácia jazvec) sa začali v pondelok ráno. Ich cieľom bolo zistiť, aké problémy v doprave môže Británia očakávať, ak opustí Európsku úniu (EÚ) 29. marca bez dohody.

Takzvaný neriadený alebo tvrdý brexit povedie totiž k zavedeniu colných prekážok, ktoré spomalia trajektovú, železničnú aj cestnú dopravu medzi britskými ostrovmi a kontinentálnou Európou.

Spojené kráľovstvo sa obáva, že veľké dopravné zápchy vedúce do a z prístavov trajektov, ako je Dover, by mohli značne obmedziť obchod a zásobovanie potravinami a liekmi. Z letiska Manstone v Kente, ktoré by mohlo slúžiť ako priestor na parkovanie nákladných áut v prípade, že prístav Dover „zahltia“ autá, tak vyrazil konvoj 89 vozidiel.

Cestu dlhú 32 kilometrov za „normálnych okolností“ autá zvládnu za zhruba 30 minút. Cieľom skúšky bolo zistiť, či konvoj upchá cestnú sieť smerom k najrušnejšiemu britskému prístavu. Odborníci tento test vítajú, ale zároveň upozorňujú, že sa bude musieť zopakovať, aby sa odhalili všetky aspekty presunu tisícov nákladných vozidiel po brexite.

Tento pokus podľa nich nemôže ukázať realitu, ktorú predstavuje 6-tisíc vozidiel na letisku Manston v prípade neriadeného brexitu. Test prebiehal pod dozorom úradníkov z ministerstva dopravy a polície v grófstve Kent.

Prvý pokus sa začal počas rannej dopravnej špičky, krátko po 8. hodine miestneho času. Letisko opustili štyri konvoje v intervaloch medzi 8.13 a 8.39 h. Prvý konvoj dorazil do Doveru o 8.52 h, kde sa na kruhovom objazde Eastern Docks otočil a vydal sa späť na letisko. Do testov sa pôvodne malo zapojiť 150 nákladných vozidiel, ale nakoniec sa ich zúčastnilo iba 89. Druhý test začal o 11. hodine miestneho času.

Preplnenie prístavov na brehoch Lamanšského prielivu v prípade opätovného zavedenia colných kontrol je jedným z najčastejšie uvádzaných negatívnych dôsledkov brexitu bez dohody.

Britský parlament by mal hlasovať o dohode o brexite 15. januára a výsledok hlasovania je stále neistý. Európska komisia viackrát zopakovala, že lídri EÚ nebudú opätovne rokovať o návrhu brexitu, na ktorom sa v decembri dohodli s premiérkou Theresou Mayovou.

„Dohoda, ktorá je na stole, je najlepšou a jedinou možnou dohodou,“ povedal hlavný hovorca Komisie Margaritis Schinas novinárom, keď sa ho pýtali na piatkový telefonický rozhovor T. Mayovej s predsedom Komisie Jeanom-Claudom Junckerom.

