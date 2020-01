Británia sa lúči s Európskou úniou. Čo to znamená pre pracujúcich aj študentov

31.01.2020, 09:15 | Zoltán Rácz | © 2020 News and Media Holding

Brexit sa v sobotu stane, po dlhých mesiacoch odkladania a neistoty, realitou. Zmeny sa však nebudú prejavovať ihneď. Do konca roka 2020 platí prechodné obdobie, počas ktorého bude Spojené kráľovstvo naďalej uplatňovať právo Európske únie (EÚ). Prinášame krátky prehľad toho, čo sa pre jednotlivé skupiny Slovákov vo Veľkej Británii môže zmeniť a na čo sa treba pripraviť.

Do Británie sa aj po 31. januári bude dať cestovať s občianskym preukazom. Je však vysoko pravdepodobné, že len do konca roka. Potom bude pre nás Británia akoukoľvek inou „treťou krajinou“, do ktorej môžete prísť iba s pasom.

Zavádzanie vízovej povinnosti sa však neplánuje. Čo sa týka voľného pohybu osôb, zatiaľ ostáva dané, že ak Británia nepredĺži prechodné obdobie, voľný pohyb by sa mal skončiť 1. januára 2021. To, ako bude vyzerať voľný pohyb od tohto termínu, bude závisieť od podmienok, ktoré EÚ s Veľkou Britániou ešte len vyrokuje.

Slováci, ktorí chcú zostať na ostrovoch aj po prechodnom období, sa budú musieť do 30. júna 2021 zaregistrovať do takzvanej Pobytovej schémy pre občanov EÚ. Tí, ktorí tam pracujú päť a viac rokov, môžu žiadať o trvalý pobyt (settled status). Ostatní, ktorí sú tam kratšie, môžu žiadať o štatút dočasného pobytu a čakať pokiaľ nepresiahnu spomínanú päť ročnú hranicu, aby následne zažiadali o trvalý pobyt.

Získanie štatútu je pre nich v prípade bezúhonnosti garantované. Pri poberaní štátnych príspevkov a v prístupe k štátnym službám sa pre nich do konca prechodného obdobia nič

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť