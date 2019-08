Briti sa zásobujú pred brexitom. Liekmi aj luxusnými autami

13.08.2019, 09:00 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Kým sa britskí politici hádajú, ako vystúpia z EÚ, bežní občania Spojeného kráľovstvá a firmy nečakajú so založenými rukami na výsledok. Ľudia nakupujú viac potravín aj liekov, kým firmy zvyšujú svoje zásoby.

Už štyri miliardy libier minuli bežní Briti na tovar, ktorý ma slúžiť ako železná zásoba pre prípad odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody. Pätina Britov míňa v priemere 380 libier navyše na zásoby jedla, pitia a liekov a 800 tisíc respondentov dokonca na vytvorenie dostatočných zásob vynakladá až 1000 libier, tvrdí to nový prieskum spoločnosti Premium Credit.

Pretlak aj autá

Podobne prezieravo sa správajú aj firmy, ktoré predpokladajú, že po brexite bez dohody nastanú minimálne krátkodobé problémy so zásobovaním tovarom z EÚ. Napríklad veľká sieť pizzérií Domino’s pizza sa už predzásobila paradajkovým pretlakom z Portugalska. Minula na to 7 miliónov libier. Firma argumentuje tiež tým, že zásoby robí aj v obave o volatilitu libry. Tá v posledných týždňoch voči doláru aj euru výrazne oslabuje. Najhoršie scenáre hovoria, že by britská mena mohla po brexite bez dohody spadnúť až na paritu k obom menám.

Podobne aj šéf veľkej firmy s krmivom pre zvieratá Pets at Home nedávno prezradil, že spoločnosť už na svoje predzásobenie minula niekoľko miliónov libier.

Bohatí Briti sa dokonca z obavy pred novými clami zásobujú luxusnými autami z Európy. Za posledný rok stúpol dovoz drahých áut do Británie o 16 percent, tvrdí právnická firma Boodle Hatfield pre the Guardian. Podľa jej odhadov môže cena luxusných áut po brexite vzrásť z dôvodu nových ciel až o 32 percent.

