Briti schvaľujú prvý pobrexitový rozpočet

14.10.2019, 11:40 | TASR

Na ostrovoch ide do tuhého. Britský premiér Boris Johnson trvá na tom, že Európsku úniu opustí načas. Či už s dohodou, alebo bez nej.

Britská vláda pripravuje svoj prvý rozpočet po brexite. Plánuje ho predstaviť 6. novembra, teda týždeň po tom, ako by podľa očakávania mala opustiť Európsku úniu. Oznámil to v pondelok britský minister financií Sajid Javid.

„Bude to prvý rozpočet po odchode z EÚ,“ uviedol S. Javid vo svojom vyhlásení. „Stanoví náš plán na formovanie hospodárstva pre budúcnosť a spustenie našej revolúcie v oblasti infraštruktúry,“ povedal minister, podľa ktorého je to „správny a zodpovedný krok“. Británia a Európska únia stále rokujú až do poslednej chvíle o podmienkach tzv. rozvodu s cieľom zabezpečiť dohodu pred dvojdňovým samitom lídrov Únie, ktorý sa začína v Bruseli vo štvrtok 17. októbra.

Premiér Boris Johnson trvá na tom, že Británia opustí blok podľa plánu 31. októbra, a to aj bez dohody. Britskí poslanci však minulý mesiac schválili zákon, ktorý ho núti, aby požiadal o predĺženie termínu brexitu, ak do konca samitu nedosiahne žiadnu dohodu s Bruselom. A stále zostáva nejasné, ako bude B. Johnson postupovať v takejto situácii.

S. Javid medzitým pripravuje rozpočet, svoj prvý vo funkcii ministra financií. Analytici očakávajú, že bude postavený na jeho návrhoch týkajúcich sa infraštruktúry, ktoré predložil minulý mesiac, vrátane nemocníc a železníc.

Ale Jon Trickett, hovorca opozičnej Labouristickej strany, je skeptický, pokiaľ ide o termín na zverejnenie rozpočtu. Opozičné strany totiž hrozia odvolaním vlády aj samotného B. Johnsona v prípade brexitu bez dohody a chcú presadiť rýchle predčasné voľby. „Bol by som prekvapený, keby v tom čase mali rozpočet, pretože netušia, či ich návrh brexitu prejde v Dolnej snemovni alebo nie,“ povedal pre BBC Radio.