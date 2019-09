Britská kráľovná podpisom vylúčila brexit bez dohody

09.09.2019, 17:13 | TASR

Britská kráľovná Alžbeta II. podpísala v pondelok návrh zákona, ktorý má zabrániť brexitu bez dohody a zaväzuje britskú vládu, aby požiadala EÚ o odklad brexitu v prípade, že sa obe strany do konca októbra nedohodnú. Oznámil to predseda Snemovne lordov.

Jej podpisom nadobudol zákon platnosť, uviedla spravodajská televízia Sky News. Návrh zákona minulý týždeň schválili Dolná snemovňa britského parlamentu i Snemovňa lordov.

Premiéra Borisa Johnsona zaväzuje predložiť parlamentu na schválenie návrh dohody o brexite alebo nechať poslancov hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody. Ak by to B. Johnson do stanoveného termínu (19. októbra) neurobil, musel by požiadať EÚ o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020.

Neprehliadnite Britský premiér Johnson pripravil plán, ako zabrániť ďalšiemu odloženiu brexitu

Zabrániť ďalšiemu odloženiu termínu brexitu chce právnymi prostriedkami

B. Johnson však trvá na tom, že Spojené kráľovstvo musí opustiť EÚ 31. októbra, či už s dohodou, alebo bez nej, s čím nesúhlasí ani opozícia, ani časť poslancov jeho vlastnej Konzervatívnej strany.

Činnosť britského parlamentu bude prerušená od pondelkového večera do 14. októbra. B. Johnson už predtým povedal, že zákon mu zviaže ruky v úsilí vyrokovať s EÚ novú dohodu o brexite, napísala agentúra AFP.

Jeho protivníci tvrdia, že je to nevyhnutné preventívne opatrenie na zabránenie kolapsu ekonomiky.