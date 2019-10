Britská vláda trvá na tom, že rokovania o brexite napredujú

16.10.2019, 16:00 | TASR

Britská vláda v stredu vyhlásila, že trvá na tom, že rokovania s Európskou úniou (EÚ) týkajúce sa brexitu postupujú vpred, a to i napriek tomu, že v noci sa výraznejší pokrok dosiahnuť nepodarilo. Píše o tom agentúra AP.

Úrad premiéra Borisa Johnsona oznámil, že rokovania v noci na stredu, ktoré prebehli v Bruseli, boli „konštruktívne“.

Ako si všíma agentúra AFP, francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian sa vyjadril, že je možné, že Británia a EÚ dohodu o brexite uzavrú, výsledok však nie je istý.

„Zdá sa, že rokovania pokračujú, a ak to tak bude aj naďalej, je to pozitívny znak,“ uviedol J.-Y. Le Drian. „Je možné, že sa dostaneme von zo slepej uličky. Pri brexite je to však vždy neisté...,“ povedal pre spravodajskú stanicu BFM TV.

Ak sa aj podarí uzavretie dohody o brexite dosiahnuť, musí ju schváliť britský parlament, ktorý už trikrát odmietol dohodu vyrokovanú bývalou premiérkou Theresou Mayovou, pripomenula AP.

Vo štvrtok a v piatok sa v Bruseli uskutoční rozhodujúci summit lídrov EÚ týkajúci sa brexitu. Bude sa konať len dva týždne pred plánovaným termínom odchodu Británie z EÚ, ktorý je stanovený na 31. október tohto roku.