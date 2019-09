Britskí poslanci sa priklonili k odkladu brexitu, Johnson chce vypísať nové voľby

04.09.2019, 21:29 | TASR

Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu schválili v stredu v treťom čítaní návrh zákona, ktorý zaväzuje vládu žiadať EÚ o odklad brexitu v prípade, že v tejto veci nedosiahne s Úniou dohodu. Informovala o tom agentúra AFP.

Podľa návrhu tak bude musieť vláda v Londýne požiadať o odklad brexitu, ak dohoda s EÚ nebude dosiahnutá do 31. októbra. Za návrh, ktorý by mohol brexit odložiť o tri mesiace, hlasovalo 327 poslancov, proti bolo 299. Návrh pôjde teraz na hlasovanie do Snemovne lordov, hornej komory britského parlamentu.

Britský premiér Boris Johnson po tom požiadal parlament o vypísanie nových volieb 15. októbra.