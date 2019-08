Britskí poslanci sa zrejme v septembri pokúsia zmariť tvrdý brexit

12.08.2019, 19:26 | TASR

Podľa zdroja z prostredia britskej vlády by k rozhodujúcej "bitke" o podobu brexitu v britskom parlamente malo dôjsť 9. septembra, teda týždeň po tom, čo sa poslanci opäť zídu po letnej prestávke. Je tiež pravdepodobné, že EÚ bude na situáciu v Británii reagovať, až keď bude jasný výsledok tohto zápasu.

Britský premiér Boris Johnson je presvedčený, že poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu, ktorí nesúhlasia s odchodom Británie z EÚ bez dohody, podniknú ešte v prvej polovici septembra kroky, aby k takejto alternatíve brexitu nedošlo. Napísal to v pondelok denník The Guardian.



Britský premiér Boris Johnson sa pravdepodobne ešte pred summitom G7, ktorý sa koncom augusta bude konať vo francúzskom letovisku Biarritz, stretne s kľúčovými lídrami EÚ, ako sú nemecká kancelárka Angela Merkelová či francúzsky prezident Emmanuel Macron, nestretne sa však s írskym prezidentom Leom Varadkarom.

Johnson ale aj tak nejaký prielom neočakáva, kým EÚ neuvidí, či sa aliancii konzervatívnych a opozičných poslancov nepodarí v prvých septembrových týždňoch zmiesť brexit bez dohody zo stola, napísal Guardian.

EÚ je neoblomná vo svojom postoji k tzv. írskej poistke, ktorá je súčasťou dohody uzavretej medzi vládou predchádzajúcej britskej premiérky Theresy Mayovej a Bruselom, a ktorú podľa lídrov 27 krajín nemožno otvárať. Johnson však stále dúfa, že dohodnúť sa s Bruselom bude možné, keď bude jasné, že parlamentu sa nepodarilo zabrániť brexitu bez dohody a Británia 31. októbra Úniu opustí.



Opozičná Labouristická strana zvažuje, či hneď v prvý septembrový týždeň nepodá návrh na vyslovenie nedôvery Johnsonovej vláde. Avšak urobí to len v prípade, že sa nájde dostatočný počet konzervatívnych poslancov ochotných prispieť k pádu vlastného premiéra.



Odporcovia brexitu bez dohody z radov konzervatívcov, ktorých vedú šéf parlamentného výboru pre tajné služby a bezpečnosť Dominic Grieve a bývalý Mayovej minister financií Philip Hammond, podľa Guardianu pracujú celé leto v zákulisí na tom, aby brexitu bez dohody zabránili.



Ak by bolo hlasovanie o vyslovení nedôvery Johnsonovej vláde úspešné, poslanci Dolnej snemovne by mali 14 dní na to, aby zostavili novú vládu. Ak by sa im to nepodarilo, museli by sa konať predčasné voľby. V takomto prípade bude pokračovať proces brexitu a Británia k 31. októbru z EÚ odíde či už s dohodou, alebo bez nej. Predčasné voľby by sa konali až po tomto termíne, povedal Johnsonov politický poradca Dominic Cummings.