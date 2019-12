Brusel proti Babišovi a Harabin v dôchodku: Najdôležitejšie správy dňa

Auditová správa Európskej komisie o možnom konflikte záujmov českého premiéra Andreja Babiša je konečná, už nie je žiadny priestor na jej rozporovanie. Hovorca eurokomisie tak reagoval na slová českej ministerky pre miestny rozvoj Kláry Dostálovej, podľa ktorej nejde o finálnu verziu dokumentu a česká strana má dva mesiace na odpoveď a pripomienky. V pondelok to uviedli verejnoprávna rozhlasová stanica Radiožurnál a spravodajský server Novinky.cz. Hovorca Európskej komisie dodal, že komisia musí najprv v stanovenom termíne zaslať do Českej republiky český preklad správy a české úrady budú mať potom dva mesiace na to, aby prijali odporúčané opatrenia a informovali o nich Brusel. Podľa týždenníka Respekt auditová správa potvrdzuje konflikt záujmov premiéra A. Babiša. Ministerstvo pre miestny rozvoj ju však nechce zverejniť. Argumentuje, že Európska komisia „žiada o dôverné zaobchádzanie“ so správou a že nejde o definitívnu verziu správy.