BSK podporil duálne vzdelávanie. Bývanie ponúka za euro, stravu za cent

08.02.2019, 11:44 | TASR

Duálne vzdelávanie na odborných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) bude o čosi dostupnejšie a atraktívnejšie. Od marca budú študenti zapojení do tohto vzdelávania platiť za ubytovanie na krajských internátoch jedno euro a za stravu jeden cent. Nárok na rovnakú osobitnú výšku stravného, respektíve poplatku za ubytovanie, budú mať zároveň aj študenti v sociálne nepriaznivej situácii. Rozhodli o tom v piatok poslanci na rokovaní Zastupiteľstva BSK.

„Nebudú to obedy a ubytovanie zadarmo, ale za symbolický poplatok. Očakávame, že to zvýši atraktivitu duálneho vzdelávania spolu s podporou zamestnávateľov,“ uviedol Igor Urbančík, riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu Úradu BSK. Krok, o ktorom hovorí schválené všeobecne záväzné nariadenie (VZN), je tak ďalším z opatrení na zvýšenie atraktivity odborného školstva popri zriaďovaní nových odborov a inovácii existujúcich.

I. Urbančík podotýka, že počet žiakov odborných škôl v kraji rastie, v Bratislavskom kraji je však dlhodobo nízky. Je to podľa neho spôsobené tým, že v porovnaní s inými krajmi má Bratislavský kraj pomerne veľa gymnázií, ale taktiež neoptimálne nastavenými podmienkami na takéto vzdelávanie. „Nechceme, aby sa študenti, čo sa týka odborných škôl, rozhodovali podľa toho, ako sú pre nich dostupné, teda či majú na to, aby si zaplatili internát alebo stravovanie,“ poznamenal.

Neprehliadnite Ministerstvo školstva chce prekopať duálne vzdelávanie, ktoré zlyháva

Rezort školstva má za úlohu zintenzívniť nábor žiakov v projekte duálneho...

Ministerstvo školstva chce prekopať duálne vzdelávanie, ktoré zlyháva Slováci mesačne najviac míňajú na bývanie, najmenej na vzdelávanie

Z hľadiska V4 patria naše ceny k najdrahším, nižšie sú v Českej republike,...

Osobitná výška poplatku za stravovanie a ubytovanie sa bude od budúceho mesiaca týkať aj študentov zo sociálne slabších rodín, respektíve v sociálne nepriaznivej situácii. Mnohí zo študentov sú podľa neho samoživitelia alebo sú v ťažkej situácii. Kraj podľa neho doteraz nemal nástroj, ako by im mohol pomôcť, novým VZN dáva tento nástroj do rúk riaditeľom jednotlivých krajských škôl.

Nebude to však niečo, čo sa bude robiť plošne, iba keď o to študent či rodič žiaka požiada, prípadne, ak samotný riaditeľ školy vyhodnotí situáciu študenta a navrhne mu takúto možnosť. „Nie je to nič plošné, ide o to, aby sme pri individuálnom posudzovaní žiaka mohli zohľadniť to, že niektorí to majú ťažké,“ skonštatoval I. Urbančík.

Kraj nepredpokladá, že by sa jeho rozpočtové náklady rapídne týmito opatreniami zvyšovali. „Reálne sa nebudeme baviť o kvantách študentov, ale už teraz vieme, že pôjdeme radovo v desiatkach až stovkách. Náklady nebudú obrovské, ale veríme, že na žiakov budú mať obrovský dosah.“