Budapešť chce mesto bez smogu, zvažuje daň zo zápchy

20.11.2019, 13:42 | TASR

Do piatich rokov môže byť obmedzený vjazd áut s dieselovým pohonom do niektorých budapeštianskych obvodov. Povedal to v stredu v správach maďarskej komerčnej televízie RTL zástupca starostu zodpovedný za klimatickú ochranu Dávid Dorosz.