Bude aj kurzarbeit. Vláda pripravila tretiu sociálnu pomoc

14.04.2020, 14:14 | TASR

Vláda pripravila rozšírenie pomoci pre zamestnávateľov a zamestnancov v čase mimoriadnej situácie na Slovensku. Ide o tretiu sociálnu pomoc a zavádza sa ňou aj nástroj Kurzarbeit.

Zamestnávatelia budú môcť na svojich zamestnancov čerpať pomoc spomedzi dvoch možností, ktorá bude pre nich výhodnejšia. Mzda bude môcť byť preplatená najviac do výšky 80 percent, ak bude prekážka na strane zamestnávateľa a nebude musieť firma preukazovať pokles tržieb.

Druhou možnosťou bude, že zamestnávateľ bude môcť preukázať pokles tržieb a bude podľa toho dostávať príslušnú sumu na mzdu zamestnanca až do výšky 540 eur mesačne. Pomoc sa rozširuje aj na jednoosobové eseročky či dohodárov. Informoval o tom pred rokovaním vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Iba jedna z možností

Kompenzácia zo strany štátu bude spočívať v poskytovaní príspevku pre zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou, a to na úhradu časti mzdových nákladov ich zamestnancov a v poskytovaní príspevku pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) alebo iné fyzické osoby na kompenzáciu výpadku ich príjmov zo zárobkovej činnosti.

„Ide o tretiu sociálnu pomoc, ktorá je nastavená tak, aby zasiahla čo najviac ľudí postihnutých touto krízou, aby uľahčila ich zamestnávateľom rozhodovanie, aby si mohli zamestnancov ponechať v pracovnom pomere,“ vysvetlil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Zároveň upozornil, že zamestnávateľ si bude môcť vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku. „Zamestnávatelia budú môcť na svojich zamestnancov čerpať jednu z dvoch možností, ktorú si prepočítajú ako na seba výhodnejšiu. Prvá bude kurzarbeit. Bude poskytovaná na každého zamestnanca, ktorého zasiahli prekážky v práci,“ uviedol M. Krajniak.

Podľa neho vďaka tejto pomoci žiadny zamestnávateľ nebude musieť prepúšťať pre to, že by ho zasiahla kríza. V prípade prevádzok, ktoré museli byť zatvorené na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, sa má zrušiť strop na príspevok na jedného zamestnávateľa vo výške 800-tisíc eur. Príspevok bude možné poskytovať na náhradu mzdy zamestnanca vo výške ustanovenej kolektívnou zmluvou alebo inou dohodou so zástupcami zamestnancov počas celého obdobia poskytovania príspevku.

SZČO budú môcť požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti v nadväznosti na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku.

Dohodári a jednoosobové eseročky

Zamestnávatelia však majú mať na výber aj spomedzi ďalšej schémy pomoci. Budú ale musieť udržať pracovné miesta aj počas obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti. Výška príspevku na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému nemôže firma prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, má byť vo výške 80 percent jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880 eur.

Zamestnávatelia však môžu požiadať aj o paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov podľa poklesu tržieb. Návrh počíta s tým, že príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky ako nemocenské, ošetrovné, alebo čerpajú dovolenku. Pomoc je zameraná aj na fyzické osoby, ktoré nemajú žiadny iný príjem, či jednoosobové eseročky.

„Pomoc rozširujeme aj na vybrané skupiny fyzických osôb. To sú jednoosobové eseročky, SZČO, ktoré neplatili odvody do Sociálnej poisťovne a dohodári. Chcem upozorniť, že v tejto schéme pomoci môžeme poskytnúť pomoc iba na také pracovné miesto, ktorého vzťah stále trvá, teda nie je ukončený. U konateľov jednoosobových eseročiek je to jednoduché, lebo tento vzťah preukazujú dohodou o výkone funkcii konateľa,“ vysvetlil M. Krajniak.

SZČO, ktoré neboli poistené, alebo pozastavili svoju živnosť na dobu kratšiu ako šesť mesiacov, budú tiež spadať do tejto schémy pomoci.

„Potom sú tu dohodári, ale takí, ktorí majú podpísanú dohodu, tá nebola zrušená, ale hodiny nemôžu naplniť,“ doplnil M. Krajniak. Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti bude môcť byť 105 eur za mesiac marec a vo výške 210 eur za apríl a máj tohto roka. Táto pomoc by sa mohla dotknúť 200-tisíc fyzických osôb.

M. Krajniak zároveň vyčíslil, že prvé peniaze by mohli začať odchádzať koncom budúceho týždňa a celkovo by sa tieto pomoci mohli dotknúť zhruba 1,1 milióna ľudí.

Hlbšie do vrecka

Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) doplnil, že pre vládu je dôležité, aby zamestnanci vedeli vo firmách ostať do času, keď sa opäť ekonomika začne rozbiehať.

„Pre nás bolo dôležité pripraviť schému, ktorá je vyhovujúca pre viaceré typy podnikania,“ uviedol E. Heger. Firmy tiež podľa jeho slov uviedli, že majú zamestnancov, ktorých nechcú prepúšťať. „Toto bolo pre nás kľúčové. Toto opatrenie ale spôsobí, že štát bude musieť siahnuť hlbšie do vrecka. Náklady budú rádovo vyše 200 miliónov eur mesačne, ale je to pre nás dôležité, tieto peniaze investovať do ekonomiky,“ dodal.