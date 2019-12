Bude východ bez vody? Priehrada na Toryse sa vracia, ale odpor ľudí pretrváva

31.12.2019 | Vladimír Maťo

Nápad prehradiť Torysu sa vracia. Priehradu Tichý Potok chcú začať stavať už o tri roky. Rieku by mala šesťdesiat metrov vysoká hrádza prehradiť zhruba pol kilometra nad obcou s rovnakým názvom. Nádrž má zabezpečiť pitnú vodu pre východ Slovenska, no v minulosti projekt sprevádzal odpor miestnych aj aktivistov. Vláda sa odporúčaním postaviť novú veľkú vodnú priehradu opäť zaoberala ešte v októbri, podľa prvotných odhadov by stála takmer štvrť miliardy eur.