EK: Potrebujeme nové pravidlá na reguláciu kryptomien

08.10.2019, 12:46 | ČTK

Európska únia by sa podľa Valdisa Dombrovskisa zamerať na detailnejšie monitorovanie trhu s kryptomenami. Konkrétne by sa mala zamerať na libru, ktorú pripravuje Facebook.

Lotyšský kandidát na podpredsedu Európskej komisie V. Dombrovskis povedal, že Európska únia potrebuje nové pravidlá na reguláciu kryptomien. Chce tiež vytvoriť fond, ktorý by pomáhal malým a stredným podnikom.

Doterajší eurokomisár pre euro a sociálny dialóg by mal mať v novej komisii pod vedením Ursuly van der Leyenovej ako jeden z výkonných podpredsedov na starosti hospodárstvo a finančná služby. Vzhľadom na jeho skúsenosti sa neočakáva, že by ho výbory do novej funkcie neschválili.

„Európa potrebuje spoločný prístup ku kryptomenám, akou je napríklad libra. Mám v úmysle navrhnúť novú legislatívu,“ povedal V. Dombrovskis. Podľa neho predstavujú kryptomeny obrovskú výzvu okrem iného najmä v súvislosti s menovou stabilitou a ochranou osobných údajov.

Komisia sa teraz zameriava najmä na plánovanú digitálnu menu internetovej spoločnosti Facebook. „Vyžiadali sme si podrobnejšie informácie, projekt libry chceme podrobne skúmať,“ povedal V. Dombrovskis. Nevyhýba sa ani boju s praním špinavých peňazí, vylučuje však, že by kvôli tomu zakladal samostatný úrad, ktorý by na boj s praním špinavých peňazí v jednotlivých členských krajinách dohliadal.