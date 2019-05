Buffett už verí aj Amazonu. Stále čaká na obriu príležitosť

06.05.2019, 13:58 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Známy investor Warren Buffett oznámil, že jeho spoločnosť Berkshire Hathaway kúpila akcie Amazonu. V rozhovore pre web CNBC sa posťažoval, že ľutuje rozhodnutie do tejto firmy neinvestovať skôr. „Áno, som fanúšik a bol som idiot, že som ich nekúpil,“ povedal. Skúsený investičný matador prezradil, že akcie kúpil jeden z manažérov Berkshire Hathaway. Nepovedal však, koľko akcií online predajcu firma získala.

Podobne sa vyjadril aj v rozhovore pre portál Finance Yahoo. „Stále som obdivoval Jeffa (Bazosa, zakladateľa Amazonu), ale nemysel som si, že od kníh sa môže dostať až tam, kde je dnes,“ priznal skúsený investor.

Táto nenápadná správa o nákupe akcií Amazonu môže na finančných trhoch vzbudiť pozornosť. Akcie Amozonu len za posledné tri mesiace vzrástli z 1 600 na terajších viac než 1 900 dolárov, čo je nárast o približne ako 20 percent.

Mení prístup?

Veštec z Omahy, ako Buffetta nazývajú médiá, je totiž považovaný za konzervatívneho investora. Má rád podrobné analýzy podnikov a zvyčajne nekupuje niečo, čomu nerozumie. Aj preto sa dlho vyhýbal investovaniu do IT firiem. Napríklad akcie Apple pridal do svojho portfólia až v roku 2016.

Hoci v poslednom kvartáli minulého roka jedno percento zo svojho balíka akcií v Apple predal, stále tejto firme verí. Vidí v nej skôr ako retailovú firmu než IT giganta, pretože smartfóny sú už každodennou potrebou.

Podobne môže W. Buffett vnímať aj investíciu do Amazonu. „Hľadá také spoločnosti, ktoré majú ťažko prekonateľnú konkurenčnú výhodu, takzvanú „priekopu“, ktorá ich chráni pred konkurenciou. V prípade Amazonu ide o bezkonkurenčnú distribučnú sieť spolu so silným postavením v oblasti dát o spotrebiteľoch,“ vysvetľuje hlavný analytik Finaxu Ján Jursa.

