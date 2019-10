Bugár: Ak súd pripustil autenticitu komunikácie, Glváč by mal z funkcie odísť

28.10.2019, 19:22 | TASR

Ak súd pripustil, že komunikácia medzi Marianom Kočnerom a podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom (Smer-SD) cez aplikáciu Threema je autentická, mení to situáciu a M. Glváč by mal z tohto postu odísť. Pred novinármi to v pondelok vyhlásil podpredseda parlamentu a predseda Mosta-Híd Béla Bugár.

B. Bugár tak reagoval na informáciu, že senát Špecializovaného trestného súdu povolil prepis údajnej komunikácie Mariana Kočnera cez aplikáciu Threema ako dôkaz v kauze falšovania zmeniek TV Markíza.

Komunikácia sa tak na pondelkovom pojednávaní čítala. „Pán Glváč by mal zaujať jednoznačné stanovisko. Dokonca si myslím, že by bolo lepšie, keby na základe toho on odstúpil, aby netraumatizoval jednak spoločnosť, jednak Smer a koaličných partnerov,“ povedal B. Bugár novinárom s tým, že dúfa, že M. Glváč odíde sám.

Na otázku, či poslanci Mosta-Híd podporia odvolávanie M. Glváča na utorkovej (29. 10.) mimoriadnej schôdzi, B. Bugár odpovedal, že sa ešte musia v klube dohodnúť. Poslanec parlamentu a člen predsedníctva Smeru-SD Ľubomír Petrák v pondelok uviedol, že v Smere-SD sa nikdy neriešila žiadna podpora zo strany Mariana Kočnera.

Dodal tiež, že ak obsah komunikácie medzi Marianom Kočnerom a podpredsedom parlamentu M. Glváčom preukáže nezákonné či neetické ovplyvňovanie, bude to podľa neho problém. „Nie som si vedomý toho, že by Marian Kočner vybavoval niečo pre Smer. Určite to nevybavoval so mnou, určite na žiadnom orgáne, ktorého som členom, a som členom predsedníctva od roku 2005 alebo 2006. Nikdy sme neriešili žiadnu podporu od Mariana K. v politickej strane Smer,“ odpovedal Ľ. Petrák novinárom.

Ak komunikácia medzi M. Glváčom a Marianom Kočnerom hovorí len o tom, že sa navzájom poznajú, nemalo by to byť podľa Ľ. Petráka dôvodom na diskvalifikáciu. „Ak tam boli veci, na základe ktorých došlo k nezákonnému alebo neetickému ovplyvňovaniu, tak v tom prípade v tom vidím problém. Ale toto musí preukázať niektorý z iných orgánov, či už trestnoprávnych alebo politických a toto je otázka, ktorá je na našu vnútornú debatu v rámci politickej strany Smer,“ dodal Ľ. Petrák s tým, že stranícke orgány by mali nájsť riešenie v utorok (29. 10.), keď sa majú zísť predstavitelia strany.

M. Glváč by však podľa neho nemal odstupovať na „hrubý nátlak opozície". Poslanec parlamentu Dušan Jarjabek (Smer-SD) uviedol, že ku komunikácii sa majú rozprávať v klube. „Musíme si nad tým sadnúť,“ dodal. „Čakáme na orgány činné v trestnom konaní, určite sa k tomu stretneme, určite sa k tomu vyjadríme, zatiaľ striedmo očakávajúc, aké budú nové udalosti,“skonštatoval.

Poslanec parlamentu Anton Hrnko (SNS) novinárom povedal, že k postupu pri odvolávaní M. Glváča budú mať stretnutie poslaneckého klubu. V utorok (29. 10.) o 15.00 h sa bude konať mimoriadna schôdza parlamentu, na ktorej chce opozícia odvolať M. Glváča z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Dôvodom je jeho údajná komunikácia s Marianom Kočneom, ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.