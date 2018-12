Bugár chce byť prezidentom. Nezastaví ho ani Lajčák

23.12.2018, 14:28 | TASR

Predseda koaličnej strany Most-Híd sa chce v prezidentských voľbách dostať do druhého kola. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Jeho názor by podľa jeho slov mohli zmeniť len závažné okolnosti, medzi ktoré však nepatrí prípadná kandidatúra ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD).