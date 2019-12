Bugár po voľbách už nechce spolupracovať so Smerom. Odmieta aj Matoviča

01.12.2019, 19:00 | TASR

Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár si nevie predstaviť opätovnú spoluprácu so Smerom-SD po voľbách 2020. A to aj vzhľadom na to, že ďalšie strany, ktoré zobral Most-Híd na kandidátku, Smer-SD odmietajú. Rovnako neprijateľný je preňho však predseda opozičného OĽaNO Igor Matovič, ktorého považuje za rozbíjača. S hnutím OĽaNO ako takým B. Bugár problém nemá. Hovoril o tom v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Podpredseda Národnej rady SR Martin Klus (SaS) zas varoval pred spojením Smeru-SD a SNS s ĽSNS po voľbách a kritizoval ich tichú koalíciu.