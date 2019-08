Bugár: Z postu predsedu odídem len vtedy, ak to pomôže strane

18.08.2019, 13:40 | TASR

Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár by v žiadnom prípade neodišiel z postu predsedu strany, ak by mala byť jeho osoba prekážkou spolupráce maďarských strán. V rozhovore pre TASR uviedol, že je ochotný odísť len vtedy, keď to pomôže Mostu-Híd. Na poste predsedu chce ostať minimálne do budúcoročných parlamentných volieb. Nový líder strany by podľa neho mal byť poznateľný nielen v rámci strany, ale aj medzi voličmi.