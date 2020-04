Bulharsko sa prihlási do čakárne na euro koncom apríla

10.04.2020, 15:06 | TASR

Bulharsko požiada do konca apríla o vstup do mechanizmu výmenných kurzov ERM-2, tzv. čakárne na členstvo v eurozóne. Oznámil to v piatok premiér Bojko Borisov.