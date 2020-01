Byť socialistom je cool. Nereprezentujú ich akademici, ale hipsteri, hovorí ekonóm

30.01.2020, 19:00 | Tomáš Zemko | © 2020 News and Media Holding

Myšlienka, že vieme vedome naplánovať ekonomické prostredie, je veľmi lákavá, konštatuje Kristian Niemetz z britského think tanku Institute of Economic Affairs. V rozhovore pre TREND okrem iného vysvetľuje, ako chápu socializmus mladí ľudia vo vyspelých krajinách, a prečo jeho popularita narastá.

V rozhovore sa dočítate: V čom sa podobá socializmus na náboženstvo

Prečo sa ľudom páči socializmus

Prečo najmä mladí ľudia sú náchylní veriť socialistickým myšlienkam

Či je podpora socializmu spôsobená stagnáciou kapitalistických ekonomík

Kde sú korene socialistického myslenia

Verili ste niekedy socializmu alebo socialistickým myšlienkam?

Áno, keď som bol tínedžer. Išlo skôr o módnu pózu, rovnako ako u mnohých socialistov dnes. V šestnástich alebo sedemnástich som bol vágnym socialistom. Emocionálne som veril, že socializmus je pekná vec. Potom som ale spoznal, ako funguje trhová ekonomika, trhová súťaživosť a začal som si to vážiť. Stále považujem socialistov za svojich niekdajších súdruhov.

Kedy ste sa odvrátili od socializmu, keď ste začali študovať alebo pracovať?

Skôr. Premena nenastala v jeden okamih. Rozum bol za trhovú ekonomiku, ale srdce ma ťahalo k socializmu. V osemnástich som bol členom mládežníckej organizácie nemeckej sociálnodemokratickej strany. Patril som tam k liberálnemu krídlu, kam by sa dal zaradiť aj Gerhard Schröder alebo britský Tony Blair. Potom však nastala chvíľa, kedy som si povedal, že už nie som sociálny demokrat ale liberál.

Kristian NiemietzZdroj: Maňo Štrauch

Socializmus nazývate zlyhanou myšlienkou. Prečo potom v ňu ľudia veria?

Keď nerozmýšľate čisto ekonomicky, ale skôr o abstraktných veciach, socializmus vyzerá veľmi pekne. Myšlienka, že vieme vedome naplánovať ekonomické prostredie, je veľmi lákavá. Myšlienka, že v socializme nebudeme nechaní napospas trhovým silám, ale namiesto toho si stanovíme priority a podľa toho postavíme ekonomiku, je naozaj príťažlivá. Trhová ekonomika môže vyzerať veľmi anarchistická – nikto ju nekontroluje, nikto ju neovláda.

Môže stáť za popularitou socializmu fakt, že ľudia vo vyspelých krajinách, ktorí nezažili tento systém, jednoducho nevedia, čo tento pojem presne znamená? Myslím si, že keby sme im vysvetlili, že namiesto trhu by bola komisia, ktorá by rozhodovala o cenách, bola by obmedzená sloboda prejavu, a neboli by žiadne voľby, zrejme by ho tak pozitívne nevnímali.

To je to, čo sa snažím robiť - vysvetľovať. Problémom je to, že mileniáli, ktorí veria socializmu, by vám povedali, že toto nie je pravý socializmus. Povedali by, že v skutočnom socializme riadi ekonomiku demokracia. Nechápu socializmus ako pozitívnu spomienku na sovietske časy, a ani si neidealizujú Sovietsky zväz. Ani socialistické Československo. Povedali by vám, že tieto krajiny nepochopili, o čom je socializmus. Ak by ho realizovali podľa plánov Karla Marxa a Fridricha

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť