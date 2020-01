Bývalý vysoký manažér Google: Tieto firmy nemôžu zostať bez dozoru

03.01.2020, 20:51 | ČTK

Spoločnosť Google zabudla na svoje motto „nebuď zlý“ (Do not be evil), ktoré malo stelesňovať jej čestnosť a dôveryhodnosť, a vymenila svoje hodnoty za honbu za väčšími ziskami a zvyšovaním ceny akcií. Takto sa dnes vyjadril niekdajší šéf medzinárodných vzťahov americkej firmy Ross LaJeunesse. Tvrdí, že bol vlani na jar z postu vytlačený okrem iného kvôli názoru na poskytovanie služieb v Číne.