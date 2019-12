Ropa za 90 dolárov či Maďarsko opustí EÚ. Aké sú predpovede na rok 2020

03.12.2019, 14:50 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Prudký rast ceny ropy na 90 dolárov, Rusko ako víťaz zelenej aj čiernej energie, výrazne oslabený dolár, ECB zvýši úrokové sadzby, Švédsko sa stane politicky nekorektné a Maďarsko opustí EÚ. Aj takého nečakané udalosti môžu nastať v budúcom roku.

Súčasný trend v ekonomike nie je dobrý a môže doviesť spoločnosť do konfliktu. Trhy by mohli byť nahradené vládami, monopoly by vládli obchodu a verejnosť by bola polarizovaná. Takto lakonicky charakterizuje tohtoročné šokujúcim predpovede na budúci rok Steen Jakobsen, hlavný ekonóm Saxo Bank.

Rok 2020 preto analytik považuje za rok, v ktorom sa súčasné status quo musí skončiť. V budúcom roku by sme sa by mohli dočkať protiváhy k súčasnej menovej aj fiškálnej politike.

„Ak by sa tak stalo, najtvrdšie by na to doplatili populisti, pretože ich reči o rozdeľovaní by boli nahradené spájaním. Centrálne banky by neovládali trhy a dokonca by normalizovali úrokové sadzby, zatiaľ čo vlády by si za prioritu stanovili budovanie infraštruktúry a ochranu životného prostredia,“ dodáva S. Jakobsen.

Predpovede Saxo bank predstavujú súbor nepravdepodobných, a preto podhodnotených udalostí, ktoré však, ak by sa uskutočnili, mohli by na finančných trhoch vyvolať vlnu paniky.

Predpovede nie sú oficiálne trhové prognózy Saxo Bank pre rok 2020. Ide o varovanie pred možným nesprávnym rozdelením investičného rizika kvôli tomu, že investori týmto udalostiam dávajú iba jednopercentnú pravdepodobnosť. Ide o výpočet možného, nie nevyhnutne pravdepodobného.

1. Rusko bude víťazom zelenej aj čiernej energie

V roku 2020 oznámi OPEC a Rusko ďalšie významné zníženie produkcie ropy aj napriek spomaleniu ťažby bridlicovej ropy v USA z dôvodu nedostatočnej návratnosti investícií.

Trh sa vymkne kontrole, investori stavajúci na pokles ceny ropy a hedžové fondy zutekajú, čoho dôsledkom bude rast ceny ropy Brent až na 90 dolárov za barel. Pre Rusko to bude znamenať obrovské víťazstvo. Nielen pre Rosnefť, ale aj pre ruské verejné financie, pretože v pôvodnom rozpočte rátali s cenou na úrovni 49 dolárov za barel. Akcie najväčšej ruskej ropnej spoločnosti vzrastú až o 50 percent.

Na druhej strane, odvetvie zelenej energie v roku 2020 narazí na prekážku v podobe prílišnej premotivovanosti a nízkej návratnosti investícií. Napriek tomu sa bude dlhodobá politická koncentrácia na elektrické vozidlá a na reguláciu znečisťovania automobilmi neustále zvyšovať.

Ropa a zelená energiaZdroj: Saxo bank

Rusko zvíťazí na dvoch frontoch. Najprv ako najväčší dodávateľ paládia na svete, ktoré sa používa vo vozidlách na zlepšenie kvality ovzdušia. Jeho druhým víťazstvom bude odklon od kobaltu smerom k zvýšenému používaniu niklu pri výrobe elektrobatérií do automobilov.