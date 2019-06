Čaputová nesúhlasí s Ficom: Sudcov vymenujem zo všetkých kandidátov

18.06.2019, 09:45 | TASR

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenuje ústavných sudcov po tom, čo jej Národná rada SR dodá ďalších šiestich chýbajúcich kandidátov. Pokiaľ šesticu parlament zvolí vo štvrtok, prezidentka vymenuje kandidátov čo najskôr tak, aby Ústavný súd SR bol už na budúci týždeň plne funkčný.

Hovorila o tom po prijatí predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) v prezidentskom paláci. Danko potvrdil, že chce voliť šiestich kandidátov, k racionálnemu prístupu vyzval aj koaličných partnerov. S opozíciou Danko rokovať neplánuje. „Bolo by to protiprávne z hľadiska koaličnej zmluvy a bezcharakterné,“ myslí si. Spomenul aj konkrétne mená. „Vidím tam mená ako Edita Pfundtner, Rado Procházka. Ako človek budem voliť ľudí, ktorých tam vidím a zvolím šesť,“ vyhlásil.

Prezidentka nesúhlasí s obavami predsedu Smeru-SD Roberta Fica, že ak nevyberie z už zvolených kandidátov troch, hrozia rôzne žaloby na princípe diskriminácie. „Nevidím na to žiaden dôvod, všetci doposiaľ zvolení kandidáti sú stále v hre, sú to potenciálni sudcovia ÚS SR,“ konštatovala.

Zuzana Čaputová a Andrej DankoZdroj: TASR

Zdôraznila tiež, že nemôže a nebude podliehať politickým tlakom a bude sa riadiť ústavou. Tá podľa jej slov jasne hovorí, že parlament má povinnosť zvoliť dvojnásobný počet kandidátov. Prezidentka sa podľa svojich slov nebude brániť ani stretnutiu s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom, ktorý v pondelok (17.6.) povedal, že kým prezidentka nevymenuje troch sudcov, nie je dôvod voliť ďalších.

Čaputová s Dankom hovorili aj o zahraničnej politike. Vyjadrili záujem opätovne podpísať vyhlásenie troch najvyšších ústavných činiteľov o zahraničnopolitickom smerovaní SR. Čaputová informovala, že jej zahraničnopolitické stanoviská budú v súlade s programovým vyhlásením vlády. Pri rozhovore s Dankom sa dotkla aj jeho ciest do Ruska. „Rozvoj ekonomických vzťahov a spolupráce je určite na mieste, pokiaľ neohrozuje hodnoty EÚ, ktorej sme súčasťou,“ poznamenala v tejto súvislosti.

Prezidentka aj predseda parlamentu vzájomné stretnutie hodnotili pozitívne. „Takmer sme nenašli rozpor,“ poznamenal Danko. Obaja tiež potvrdili, že sa chcú stretávať aj naďalej. Danko naznačil, že by mohlo ísť aj o pravidelné stretnutia na úrovni troch najvyšších ústavných činiteľov. Osobne je však pripravený prísť do prezidentského paláca kedykoľvek ho prezidentka pozve.

Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mal prezident SR vymenovať deviatich sudcov. Plný počet kandidátov sa nepodaril dosiaľ zvoliť. Nateraz parlament spolu vybral 12 kandidátov, do plného počtu 18 chýbajú ešte šiesti. Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak v súčasnosti sedem z trinástich sudcov.

Poslanci budú chýbajúcich kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR vyberať na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu. Voľba sa má konať vo štvrtok 20. júna.

Čaputová chce zmeny vo voľbe generálneho prokurátora

Prezidentka Zuzana Čaputová presadzuje zmeny pri voľbe generálneho prokurátora. Chce, aby kandidátov mohli navrhovať nielen poslanci parlamentu. Avizovala to po utorkovom stretnutí s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD), ktorý to podľa jej slov podporuje. So šéfom kabinetu sa dohodla na pravidelnej komunikácii.