Čaputová: Nový generálny prokurátor bude kľúčový

04.01.2020, 12:50 | TASR

Voľba nového generálneho prokurátora bude kľúčovou udalosťou roka 2020 na Slovensku. V rozhovore pre TASR to vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová s tým, že to vníma iba ako začiatok procesu, ktorý by v prokuratúre po odbornej debate aj za účasti prokurátorov a odbornej verejnosti mal nastať.