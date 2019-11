Čaputová vetuje návrh na predĺženie moratória na prieskumy

06.11.2019, 13:45 | TASR

Prezidentka SR Zuzana Čaputová nepodpíše návrh na predĺženie moratória na predvolebné prieskumy z aktuálnych 14 na 50 dní pred voľbami. Ak poslanci jej veto prelomia, podá návrh na Ústavný súd (ÚS) SR. Povedala to na stredajšom tlačovom brífingu.

„Som presvedčená o tom, a to bol aj dôvod vetovania príslušného ustanovenia, že je v rozpore s viacerými právami garantovanými Ústavou SR,“ zdôraznila prezidentka v súvislosti s novelou zákona o volebnej kampani, ktorá počítala s predĺžením volebného moratória na prieskumy, ktorá zmenu zahŕňa.

Hlava štátu si myslí, že návrh je v rozpore napríklad s právom na informácie či právom na zhromažďovanie a šírenie informácií. Dodala, že podľa nej potláča politickú súťaž a je aj v rozpore s princípom právnej istoty.

Ak sa parlament nestotožní s jej pripomienkami a prelomí jej veto, využije svoje oprávnenie a podá návrh na Ústavný súd. „Zároveň požiadam Ústavný súd, aby pozastavil účinnosť tohto ustanovenia,“ zdôraznila.

Z. Čaputová vysvetlila, že podpísanie zákona by nebol správny krok. „Bolo by možné ho akoby podpísať a rovno ho poslať na Ústavný súd. Nemyslím si, že by to bol správny krok. Podpis prezidentky republiky pod zákonom znamená akceptáciu toho znenia a stotožnenie sa s jeho obsahom,“ povedala s tým, že sa s návrhom nestotožňuje a vidí v ňom rozpor s ústavou.

Na otázku, či má dôveru v ÚS, odpovedala, že ju chce mať. „Viem, že teraz čelíme procesu, dúfam, že sebaočisty justičných orgánov, osobitne. Ale viem, že v justičných orgánoch pracujú aj ľudia, ktorí sú schopní a hodnotovo správne nastavení,“ tvrdí prezidentka.

Poslanci Národnej rady SR v závere októbrovej schôdze parlamentu odobrili pozmeňujúci návrh k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ním zmenili aj zákon o volebnej kampani. Odsúhlasili tak predĺženie moratória na prieskumy zo 14 na 50 dní pred voľbami.

Zmeny sa majú týkať už budúcoročných parlamentných volieb. Zákon prešiel hlasmi Smeru-SD, SNS, ĽSNS a niekoľkých ďalších poslancov. Opozícia a väčšina klubu Mosta-Híd bola proti.