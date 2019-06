Cena za anarchiu, online smrť a ako vytvoriť niečo, čo vydrží 10-tisíc rokov

15.06.2019, 17:00 | Adrián Berecz | © 2019 News and Media Holding

Záložky na víkend | Cez pracovný týždeň človek často natrafí na mnoho zaujímavých článkov, ktoré sú však také dlhé, že nie je čas sa na ne sústrediť. A kým príde víkend, stratia sa vo víre internetu. V rubrike Záložky na víkend vám ponúkame zaujímavé články, na ktoré sa najlepšie sústreďuje pri dlhej sobotnej či nedeľnej káve.

Iba skromný počet výtvorov ľudského ducha vydrží storočia, ešte menej ich dokáže fungovať aj po tisícročiach, napríklad stavby. Mnohé z nich nezískali extrémnu dlhovekosť úmyselne, ale bola to len skôr zhoda náhod.

Britský portál BBC analyzoval minulosť, aby odhalil, aké tajomstvo sa skrýva za ľudskými dielami, ktoré prežijú generácie, či už ide o materiálne dedičstvo, inžiniersky počin, alebo ideológiu. Práve príbehy, mýty či náboženstvá sú imaginárne konštrukcie spoločné pre väčšinu sveta, ktoré existujú od počiatku homo sapiens a pretrvávajú do súčasnosti.

Základným poznatkom je, že mechanické produkty odolajú času omnoho lepšie ako súčasné moderné elektronické zariadenia. Nie je možné, aby ste po dvetisíc rokoch našli na dne Stredozemného mora fungujúci iPhone.

Potom sú tu miesta ako sklady jadrového odpadu či záložné „trezory“ na semená ďaleko v chladných severských oblastiach, ktoré majú existovať dokonca aj stovky tisíc rokov.

Pre najviac zachovalé artefakty našej dávnej histórie je spoločná tiež odľahlosť a podzemie. Podzemné prostredie chráni predmety pred slnečným svetlom a poskytuje relatívne stabilnú teplotu – pravidelný nárast a pokles teploty urýchľuje oxidáciu a starnutie.

Aj to je dôvod, prečo môžu ľudia v súčasnosti obdivovať ornamentálne hrobky z Luxoru, jaskynné maľby vo francúzskych jaskyniach či zvitky z Mŕtveho mora. A zrejme to bude aj dôvod, prečo prípadní archeológovia budúcnosti o tisíce rokov narazia na betónové sarkofágy s krásne zachovanými sudmi so žlto-čiernym symbolom jadrového nebezpečenstva.

Jedinou slabinou podzemia je častá prítomnosť vody. Viac detailov si prečítajte v článku Ako postaviť niečo, čo prežije 10-tisíc rokov.

Zostup rýchlej módy

Po tom, čo sa v médiách a v spoločnosti začalo viac hovoriť o fast fashion, čoraz viac ľudí prehodnocuje svoj vzťah k móde a oblečeniu. Vyzerá to tak, že spotrebitelia začínajú byť pesimistickí voči lacným tričkám a rifliam z nadnárodných reťazcov a „rýchla móda“ im aj z morálneho hľadiska prestáva sedieť.

Len vo Veľkej Británii končia na skládkach každoročne šaty v hodnote 140 miliónov libier, ktoré v chudobných krajinách ako Kambodža a Srí Lanka šijú ľudia v pracovných podmienkach, ktoré sú pre bežného Európana

