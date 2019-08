Cena ropy Brent sa príliš nezmenila, väčšie posuny sa očakávajú až v septembri

19.08.2019, 15:24 | TREND.sk

Výhľad na najbližšie týždne síce ostáva klesajúci, no múdrejší budeme v septembri po tom, či Saudská Arábia zníži produkciu tak ako plánuje.

Na vývoj cien ropy vplývajú dva protichodné faktory. Na jednej strane, obchodná vojna medzi USA a Čínou tlačí na pokles cien ropy, keďže ekonomika USA, ako aj ekonomika Číny vplyvom zavedenia ciel spomaľujú, pričom obe krajiny sú najväčšími spotrebiteľmi ropy na svete. V kombinácií s hroziacou recesiou dochádza k tomu, že záujem o nákup ropy klesá, čo vytvára tlak na pokles cien čierneho zlata.

Na druhej strane je tu OPEC na čele so Saudskou Arábiou, ktorí sa snažia podporiť rast cien ropy. Saudská Arábia plánuje znížiť produkciu ropy v septembri zo súčasných 9,5 milióna barelov ropy denne, na 7 miliónov barelov ropy denne, čo by odčerpalo prebytok ropy na trhu, a teda podporilo by to rast ceny.

Analytik spoločnosti X-Trade Brokers, Lukáš Lipovský očakáva, že v nasledujúcich dvoch týždňoch cena benzínu klesne do dvoch centova cena dieslu zaznamená pokles do jedného centu za liter oproti minulotýždňovým cenám. Cena benzínu na Slovensku zaznamenala minulý týždeň pokles o 2,6 centu a cena dieslu klesla o 2 centy za liter.

Ceny pohonných hmôt na Slovensku na najbližšie dva týždne na stránkach Autobild.